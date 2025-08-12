Futebol: Super Liga Pará impacta a vida de adolescente de 17 anos

A Super Liga Pará, maior torneio de futebol amador do estado, está ocorrendo em diversos municípios do Pará. Lançado no dia 7 de junho, o projeto é realizado pela Organização Paraense de Administração Pública (OPA), com o patrocínio da Equatorial Pará e apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF).

O campeonato conta com a participação de mais de 800 times, de 75 municípios. Cerca de 15 mil jovens e adultos são impactados com a iniciativa. Para o estudante Guilherme Silva, de 17 anos, que está participando da Super Liga, o projeto está sendo uma experiência inesquecível. “Para mim é muito importante porque eu estou jogando uma competição de alto nível com vários atletas que jogam em vários municípios daqui da região. É uma experiência muito boa para mim que sou novo”, explica o jovem que mora São Domingos do Araguaia e está competindo pelo time Vila Braga.

Guilherme diz ainda que o campeonato impactou a sua vida de várias maneiras, principalmente na questão da disciplina e trabalho em equipe. “Nosso time ganhou três jogos. Jogo futebol desde pequeno, sempre gostei desse esporte”, pontua.

Valorização

De acordo com Roberto Ramalho, presidente da OPA, o projeto da Super Liga Pará, valoriza o futebol amador do estado.

“A Super Liga foi criada em 2022 e a Equatorial abraçou esse projeto. A gente fica feliz em fazer parte desse trabalho de futebol comunitário. É importante a gente fazer com que essas pessoas participem do esporte gratuito. A Super Liga é um projeto muito democrático e queremos entregar com excelência esse projeto”, explica Roberto Ramalho.

Projeto conta com o apoio da Equatorial Pará e da Federação Paraense de Futebol (FPF) (Arquivo pessoal)

Michelle Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, destaca a importância da distribuidora de energia incentivar iniciativas como essa.

"Acreditamos no esporte como uma ferramenta poderosa de transformação social. Ao apoiar a Super Liga Pará, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos, promovendo inclusão e oportunidades para milhares de jovens e adultos em todo o estado", destaca Michelle Miranda.