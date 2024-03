Fórum municipal debate desenvolvimento sustentável na produção aquícola e pesqueira em Cametá

No último dia 28, o município de Cametá sediou o I Fórum Municipal de Pesca e Aquicultura, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Pesca para discutir com várias entidades as estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável da produção aquícola e pesqueira na região. O evento contou com a participação do prefeito Victor Cassiano, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Lucas Fernandes; Secretário Municipal de Agricultura, José Raimundo, juntamente com técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), e diversas entidades ligadas à aquicultura e ao meio ambiente.

O fórum proporcionou um espaço essencial para o diálogo e a troca de ideias entre diferentes setores interessados no desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura em Cametá. O prefeito destacou a importância de promover práticas que equilibrem o crescimento econômico com a preservação ambiental, assegurando que a rica biodiversidade local seja preservada para as gerações futuras.

Os representantes da Sema estadual apresentaram políticas e diretrizes que visam regulamentar e promover a atividade pesqueira e aquícola, alinhadas com os princípios da sustentabilidade. Essa parceria entre a Prefeitura de Cametá e governo do estado mostra o comprometimento conjunto em assegurar que as práticas pesqueiras e aquícolas sejam conduzidas de forma responsável.

Troca de conhecimento entre pescadores, piscicultores, ambientalistas e autoridades governamentais fortaleceu o compromisso com práticas sustentáveis (Divulgação/Prefeitura Municipal de Cametá)

Diversas entidades ligadas à aquicultura e meio ambiente contribuíram com suas perspectivas e experiências, enriquecendo as discussões. A troca de conhecimento entre pescadores, piscicultores, ambientalistas e autoridades governamentais fortaleceu o compromisso com práticas sustentáveis.

Ao longo do Fórum, foram discutidos temas como a aquicultura, pesca artesanal, sustentabilidade no desenvolvimento do setor pesqueiro, sistematização e aprovação das preposições discutidas e a implementação de tecnologias sustentáveis na pesca e aquicultura, bem como a conscientização da comunidade sobre a importância da preservação ambiental.

O I Fórum Municipal de Pesca e Aquicultura em Cametá não apenas consolidou a importância do desenvolvimento sustentável na produção pesqueira e aquícola, mas também estabeleceu uma base sólida para futuras iniciativas colaborativas. O evento reflete o compromisso da comunidade local em equilibrar a prosperidade econômica com a preservação ambiental, construindo um futuro mais sustentável.