Fort Litoranium: uma nova era para o mercado imobiliário paraense

O Fort Litoranium inaugura uma nova fase imobiliária para o estado do Pará. “O conceito Sky View, de moradia com vista para o mar, já é uma realidade em várias capitais e cidades do país. O que estamos fazendo agora é trazer esse conceito para que os paraenses não precisem mais se mudar ou investir em outras cidades, e sim em Salinas”, explica James Pyles, CEO da Estrutura Engenharia.

Para a empresa, que é 100% paraense, o empreendimento insere o Pará no cenário de competitividade nacional do mercado do turismo de segunda moradia. Este mercado é tão importante ou maior que o hoteleiro. O turista que vem para um hotel, passa uma semana ou dias, e não sabe se irá voltar. Já o turista que compra um imóvel, tem-se a certeza da sua permanência no local, durante anos, sendo um turista frequente.

Além de fomentar a indústria da construção civil, há também os gastos no comércio local e nos pequenos negócios da cidade, já que ele vai comprar móveis, eletrodomésticos, consumir nas barracas, restaurantes, ambulantes e muito mais.

Segundo pesquisa de mercado feito pela empresa Brain Bureau, que desenvolveu o estudo do empreendimento, a expectativa é que os moradores do Fort Litoranium deixem mais de R$ 8 milhões/ano no mercado local, além de gerar contribuições para o incremento da receita municipal, que por si gera outros benefícios à cidade.