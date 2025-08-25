Formosa surpreende com uma das maiores promoções já vistas no Pará

O mercado já esperava por uma grande movimentação do Formosa no segundo semestre, já que o grupo completa 50 anos em setembro. Mas talvez tenha se surpreendido com o tamanho da Promoção Cinquentão Formosa. Nem shopping centers, famosos por dar carros em datas comemorativas, não chegaram perto do volume da premiação apresentado pelo Formosa nesta ação, levando ainda em consideração que só a Região Metropolitana de Belém participa.

A promoção que comemora os 50 anos do Formosa começou dia 15 de agosto e vai movimentar as cinco lojas até dezembro. Serão quatro datas de sorteio de carros e motos e mais duas para sorteio de participantes de uma corrida de prêmios. Engloba três promoções diferentes: Sorteio de carros e motos, Corrida de Prêmios e Caixa Premiado.

A mecânica é simples. A cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte. Todo o sistema é digital. Basta o cliente cadastrar-se uma única vez no site cinquentaoformosa.com.br. Depois disso, cada vez que fizer compras no supermercado Formosa, Formosa Mix, Formosa Pneus ou Formosa Farma, precisa apenas informar o seu CPF para o caixa. Dessa forma, os números de sorte vão sendo computados a cada R$ 100 em compras. É possível o cliente acessar o site, colocar seu CPF e senha e conferir seus números da sorte. Os números da sorte são computados em até 72 horas.

Grupo Formosa celebra 50 anos de história fortalecendo a parceria com fornecedores e clientes (Elizio Eluan Jr)

Mais de 300 marcas de fornecedores aderiram à campanha para comemorar os 50 anos do Formosa. Sendo que há uma novidade na mecânica que envolve justamente as chamadas marcas aceleradoras (fornecedores que apoiaram a promoção e estão participando da mecânica). Ao incluir em suas compras um produto de uma dessas marcas aceleradoras, os números da sorte dobram. São muitas e estarão expostas nas lojas e no site.

A premiação é grande para uma promoção que acontece apenas na Região Metropolitana de Belém. Serão 10 motos, 6 carros, 45 vales-compra de R$ 750 e ainda acontecerão duas corridas de prêmio com três participantes cada. Os participantes da corrida de prêmios podem colocar até R$2.500 em compras no carrinho. Só valem marcas aceleradoras.

Após realizar o cadastro no site da promoção, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte. A cada compra nas lojas os números são computados. (Elizio Eluan Jr)

As motos sorteadas serão 5 Yamaha FZ15 e 5 Hunter 350. Para o sorteio dos carros, são 5 Volkswagen Polo e o prêmio máximo é uma BMW X1.

Além do sorteio dos carros e da corrida de prêmios, há ainda o Caixa Premiado. São 45 caixas premiados de agosto a dezembro. Se o cliente passar as compras no dia, hora, loja e caixa certos, é caixa premiado! O cliente leva na hora um vale de R$ 750 em compras.

A campanha, além da promoção, trará filme institucional e uma série contando toda a história do Seu José, Dona Maria e o Formosa.