Formação integral: entenda a importância do modelo educacional do maternal ao ensino superior

No cenário educacional atual, a formação integral dos estudantes ganha cada vez mais destaque, sendo um dos pilares fundamentais do Grupo de Ensino Madre Celeste, instituição com mais de quatro décadas de história em Belém e na região Metropolitana. Atuando desde o ensino básico até a pós-graduação, o Grupo reafirma seu compromisso com a educação que vai além da transmissão de conhecimento acadêmico, promovendo o desenvolvimento pleno dos alunos em todas as etapas de sua vida.

A educação integral busca preparar o indivíduo não apenas para os desafios profissionais, mas também para a vida em sociedade, cultivando valores como ética, responsabilidade, solidariedade e respeito ao próximo.

Desde o maternal, as crianças são incentivadas a explorar suas capacidades, desenvolver a criatividade e construir a base de sua formação cidadã. À medida que avançam para o ensino fundamental e médio, essa abordagem se amplia, integrando o conhecimento científico, o senso crítico e a preparação para os desafios do ensino superior.

Grupo de Ensino Madre Celeste tem como objetivo formar indivíduos completos, preparados para os desafios profissionais e para a convivência em comunidade (Ascom/Grupo de Ensino Madre Celeste)

No ambiente universitário, especialmente na Faculdade Superior Madre Celeste (ESMAC), essa filosofia se reflete em uma formação que alia teoria e prática, garantindo que os estudantes estejam aptos a atuar no mercado de trabalho de maneira competente e consciente de seu papel social. Com cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas, a ESMAC oferece uma educação que conecta o aprendizado acadêmico às demandas reais do mercado, sem perder de vista a formação ética e cidadã.

O Grupo de Ensino Madre Celeste acredita que a continuidade e coerência de uma formação integral, do maternal à pós-graduação, são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Formar indivíduos completos, preparados para os desafios profissionais e para a convivência em comunidade, é o objetivo que guia cada etapa da jornada educacional oferecida pelo Grupo.

Essa visão, enraizada em décadas de atuação no Pará, transforma vidas e promove o desenvolvimento não apenas de indivíduos, mas de toda a comunidade ao redor, reafirmando a missão do Grupo de Ensino Madre Celeste de ser um agente de transformação e progresso social.