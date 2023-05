Fluxo de Caixa: Sicredi dá dicas para organizar as finanças do seu pequeno negócio

Ter uma boa organização financeira nas operações realizadas no dia a dia é fundamental para qualquer empresa, até mesmo para as menores. E uma forma de manter o controle financeiro de um negócio é contar com um instrumento básico de planejamento: o fluxo de caixa. O Sicredi destacou algumas dicas que vão te ajudar a deixar as finanças da sua empresa sob controle.

O primeiro passo é entender que o fluxo de caixa é um instrumento que o empresário ou empreendedor usa para acompanhar a situação financeira da sua empresa ou negócio. De maneira bem simples, a ferramenta corresponde a um relatório com informações sobre toda a movimentação de dinheiro gasto ou recebido pela empresa em um determinado período de tempo.

A ferramenta tem como finalidade apurar o saldo disponível no seu negócio e, além disso, projetar o futuro, fazendo com que sempre exista um capital de giro acessível para custear a operação da empresa, como folha de pagamento, pagamento de impostos e fornecedores, assim como para investir em possíveis melhorias, como a reforma da fachada ou ampliação do empreendimento, por exemplo.

Pensando nisso, separamos cinco dicas que vão ajudá-lo a antecipar o controle das contas e evitar qualquer desequilíbrio financeiro. Confira:

Acompanhe o fluxo de caixa diariamente

Quem tem um negócio, deve evitar qualquer surpresa. Por isso, é importante verificar a movimentação do fluxo de caixa todos os dias. Quando você acompanha os números de perto, permite evitar situações complicadas e ajuda a tomar atitudes antes mesmo que elas ocorram.

Atenção para o estoque

Ficar atento ao estoque ajuda, e muito, na organização de um negócio, principalmente por evitar o acúmulo de muito estoque, o que pode te impedir de aproveitar oportunidades mais lucrativas para a empresa, assim como para não perder vendas por falta de algum produto.

Registre cada movimentação

Tudo o que entra ou sai de uma empresa, por menor que seja o valor, deve ser registrado. Esse tipo de atitude ajuda a organizar as contas e evitar desperdício de dinheiro. A dica também é categorizar os gastos, facilitando a identificação dos principais tipos de gastos e receitas, assim como de onde eles vêm. Categorizar as movimentações ajuda a entender como você usou os recursos e a origem dos rendimentos, o que evita diversos problemas para o futuro.

Sistema de gestão financeira

A tecnologia pode ajudar, e muito, em diversos setores do mundo empresarial. Um exemplo disso são as planilhas eletrônicas ou programas de gestão financeira, que ajudam a manter o negócio organizado e de forma ágil. Além de trazer facilidade para o dia a dia, esses sistemas garantem mais segurança, praticidade e precisão.

Analise o capital de giro

O capital de giro corresponde aos recursos disponíveis para manter o pagamento dos custos operacionais da empresa. A dica é observar quanto você está ganhando com a venda dos seus produtos e serviços e analisar se está tendo o retorno esperado. Caso o retorno financeiro não seja suficiente, é importante mudar a rota. A orientação é renegociar contratos com os clientes, cobrar um pouco a mais pelo produto ou serviço ou até mesmo direcionar os esforços para algo que traga mais retorno financeiro.

E aí, gostou das dicas? O Sicredi conta com linhas de crédito exclusivas para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Acesse e confira todos os benefícios que o Sicredi tem para você e a sua empresa!