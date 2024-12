Fiepa restabelece diretoria eleita após decisão judicial

Na tarde da última sexta-feira (06), às 16h30, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) viu sua diretoria eleita retornar ao cargo após um mandado de segurança determinar o restabelecimento da gestão original. Alex Carvalho, presidente da entidade, e sua diretoria foram recebidos com entusiasmo e celebração pelos colaboradores do Sistema Fiepa, em um clima de alegria e união.

Após 38 dias de afastamento, Carvalho expressou confiança no retorno, destacando que as bases da Fiepa se mantiveram fortes durante esse período conturbado. "O apoio de 79% dos votos da nossa diretoria representa um marco inequívoco da democracia e liberdade sindical, que são os pilares fundamentais da nossa gestão", afirmou.

O presidente também enfatizou que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) restabelece a estabilidade necessária para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Fiepa em prol da indústria do Pará, preservando a autonomia sindical que tanto defende. "Agora, com a decisão do TST, nossa casa da indústria está firme e pronta para seguir com os projetos coletivos que contribuem para o desenvolvimento do setor", acrescentou.

Processo

Apesar da vitória, Carvalho reconheceu que o processo ainda não chegou ao fim. O julgamento do processo eleitoral continua no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), e o presidente da Fiepa reafirmou a confiança na imparcialidade e transparência da Justiça. "Nosso compromisso é recuperar o tempo perdido e focar nas oportunidades e desafios que se apresentam para a indústria. Sabemos que há muito trabalho pela frente, especialmente diante da realização da COP 30, em Belém, um evento histórico que coloca o Pará no centro das discussões sobre desenvolvimento sustentável", destacou.

Alex Carvalho fez um apelo à união de todos os envolvidos no Sistema Fiepa, incluindo colaboradores, sindicatos filiados, empresas e parceiros, para superar os desafios. "Com fé em Deus, vamos transformar as adversidades em força e coragem para fazer mais e melhor", concluiu.