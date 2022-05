Profissionais investem em pós-graduação para conquistar melhores cargos no mercado de trabalho

Cada vez mais competitivo, o mercado de trabalho exige qualificação. É grande o número de empresas que valorizam profissionais mais capacitados e com ótimos currículos. Em processos seletivos, independente do cargo, ter uma especialização na área em que se atua pode ser um grande diferencial.

Uma pós-graduação, por exemplo, não é apenas um plus no currículo, mas também na formação pessoal. Cursar uma pós-graduação potencializa a qualificação profissional, principalmente MBAs e especializações, que agregam mais conhecimento técnico para formar um profissional mais completo.

Na hora de fazer uma entrevista, ter uma especialização aumentam as chances de ascender profissionalmente e de exercer cargos cada vez mais altos. Especialistas no assunto, apontam que as empresas priorizam profissionais com mais conhecimentos técnicos, em detrimento de profissionais com experiência na área.

Um levantamento do Instituto Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior) aponta que no Brasil, o número total de alunos que frequentam cursos de especialização de nível superior vem aumentando desde 2016 e a sua grande maioria frequenta cursos em instituições privadas (88%). Nos últimos quatro anos, houve um crescimento de 74% puxado pela rede privada, que aumentou 80% contra 41% na rede pública.

Em 2019, aproximadamente 45% dos alunos que frequentam um curso de especialização de nível superior têm idade entre 25 a 34 anos. Nos anos 2016 a 2019 foi possível verificar um leve aumento na idade média dos matriculados, de 34 para 35 anos.

De acordo com a psicopedagoga da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), Carmem Macedo, “na graduação, o estudante passa por todas as áreas do curso. Com o passar do tempo, ele vai vendo o que tem mais afinidade, que mais se identifica. É aí que a pós-graduação vai aprofundar, trazer mais conhecimento na área escolhida. A especialização é fundamental para se situar profissionalmente e buscar o melhor lugar no mercado de trabalho”.

A pós-graduação faz o diferencial na hora de se candidatar a uma vaga. A Fibra é uma instituição que tem em seu quadro de professores renomados. Além disso, a faculdade oferece uma estrutura com clínicas que possuem laboratórios práticos e com materiais de ponta.

“O aluno que cursa a pós da Fibra vai vivenciar na prática o conhecimento teórico da sala de aula. Ele passa por todas as experiências ainda dentro da instituição, com a observação dos professores. Então, se tiver algo a ser corrigido, será. E quando este profissional estiver, de fato, no mercado de trabalho ele estará muito mais seguro e pronto para fazer a diferença na vida das pessoas”, ressalta a psicopedagoga.

A pedagoga Cynthia Pamponet investiu na pós-graduação em Psicopedagogia para se qualificar na sua área de atuação (Acervo pessoal)

A pedagoga Cynthia Pamponet investiu na pós-graduação para se qualificar na sua área de atuação. “Cursar Psicopedagogia na Fibra foi uma escolha muito acertada. O curso conta com proposta metodológica e, sobretudo, corpo docente que faz toda a diferença. Na época em que eu fiz a pós em psicopedagogia, ministrava várias aulas de língua portuguesa em várias escolas de Belém. Fui em busca dessa formação para melhor atender meus alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem”, comenta.

Servidora pública, Camilla Cavalero de Macedo usa seus conhecimentos adquiridos na pós-graduação da Fibra para estudar para concursos (Acervo pessoal)

Tipos de pós-graduação

Após se graduar em Direito na Fibra, Camilla Cavalero de Macedo, 25 anos, buscou uma pós-graduação na sua área. “Escolhi a pós em Direito do Trabalho, pois tinha vontade de advogar na área trabalhista. A excelente base que tive durante a graduação foi a mesma durante a pós. E hoje, uso o amplo conhecimento que adquiri na vida acadêmica para estudar para concursos públicos”, conta a servidora pública.

Podemos dizer que uma pós-graduação é toda qualificação que vem depois da graduação, seja ela uma especialização, mestrado ou doutorado. Ela pode ser dividida em duas modalidades de cursos: lato sensu e stricto sensu.

O lato sensu consiste em uma especialização que qualifica o estudante em uma área específica da profissão escolhida. Recomenda-se, principalmente, para aqueles que querem focar sua atuação profissional numa área bem exclusiva. Os cursos são mais indicados para quem já está no mercado de trabalho e duram de seis a 18 meses, em média.

Para quem deseja mergulhar na área acadêmica, o curso stricto sensu é mais voltado para aqueles que desejam uma carreira de pesquisador ou professor universitário, através de um mestrado ou doutorado. O mestrado dura dois anos e se subdivide em duas modalidades: o acadêmico e o profissional. Já o doutorado dura quatro anos e pede uma tese inédita.

