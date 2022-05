Fibra alcança nota máxima no curso de odontologia no MEC

Escolher uma faculdade para iniciar uma graduação é uma das principais etapas para entrar em um curso superior. Consultar a nota atribuída pelo Ministério da Educação (MEC) é um dos fatores decisivos na hora de escolher onde cursar a graduação dos sonhos. A nota do MEC é uma forma de atestar quais instituições possuem ou não qualidade e excelência.

O Centro Universitário Fibra se tornou a única instituição a receber conceito nota máxima no MEC no curso de odontologia em toda a região norte. O resultado é fruto de muito esforço, dedicação e investimento em infraestrutura e educação de qualidade para todos os alunos.

"Nós somos a única instituição a atingir a nota máxima. Isso mostra excelência no curso em todos os aspectos institucionais. Não tem nenhuma outra instituição com essa nota no curso de odontologia em toda a região norte. Nós temos inovações tecnológicas para que os alunos possam ter contato com inovações, com o que há de mais moderno na profissão, como o microscópio clínico e o raio-x digital", declara a pró-reitora Acadêmica Irene Seabra.

Entre os principais investimentos feitos pela instituição estão a compra de equipamentos modernos e inclusivos. Um exemplo disso é o OrCam, que é um óculos disponibilizado para alunos com deficiência visual. Além disso, a Fibra tem como prioridade garantir oportunidades às estudantes que tiveram filhos e estão na fase de amamentação. Pensando nisso, a faculdade criou um espaço para acolhimento das alunas e amamentação de seus filhos. A área de amamentação recebeu menção honrosa da Santa Casa de Misericórdia.

Irene Noronha, pró-reitora Acadêmica da Fibra, destaca investimentos em infraestrutura e qualidade na educação (André Oliveira / O Liberal)

Além de poder contar com a melhor infraestrutura da região norte, os estudantes de odontologia da Fibra têm a garantia de se destacarem no mercado de trabalho. Não é à toa que o curso é um dos mais procurados na instituição. O reconhecimento se deve ao comprometimento da equipe docente e ao investimento do Centro Universitário em infraestrutura de ponta, que também disponibiliza clínicas com serviços voltados para a comunidade.

"A Fibra se destaca por ser uma instituição com um corpo docente humanizado, com funcionários comprometidos com cuidado e respeito. Nossos alunos não são números, são pessoas com sonhos", finaliza Irene.

Quer ser um odontólogo nota máxima? Clique aqui!