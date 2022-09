Confira os hábitos que todo estudante de direito deve ter desde o início do curso

O curso de direito é um dos mais procurados no mundo, devido ao amplo cenário de possibilidades no âmbito profissional e remuneração salarial satisfatória. Visto isso, é necessário que os graduandos invistam em bons hábitos desde o início da graduação para alcançarem sucesso na profissão.

Segundo José Messias Gomes de Melo, coordenador do curso de direito do Centro Universitário Fibra, como advogado, após ser habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o profissional pode exercer amplamente a defesa das liberdades e garantias individuais, proteger os menos favorecidos e fortalecer a justiça.

“Enfim, fazer da profissão, muito além do seu sustento, uma forma de diminuir as desigualdades sociais e ajudar as pessoas”, afirma o coordenador.

José Messias ressalta que a leitura é um hábito importante para a profissão, pois ela fornece o entendimento de como aplicar o direito nos conflitos sociais e nas demandas jurídicas. Além disso, separar um tempo para o estudo diário é um diferencial para quem deseja se tornar um excelente profissional.

A seguir, confira cinco atributos que todo estudante de direito precisa ter:

1. Interpretar e aplicar as normas, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. Não basta a teoria, é preciso aplicar na prática;

2. Ter o domínio da leitura, da oratória e das novas tecnologias na área jurídica, pois o advogado precisa utilizar ao seu favor os instrumentos disponíveis da tecnologia da informação;

3. Ser capaz de trabalhar em grupos adversos e de caráter interdisciplinar;

4. Desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. O profissional do direito deve ser um defensor contra a violação de direitos fundamentais;

5. Ser organizado, disciplinado e respeitar as diferenças.

Para o coordenador, o curso de direito assegura uma visão muito ampla de todo o ordenamento jurídico que rege a sociedade, aplicável transversalmente em todas as outras profissões e áreas do conhecimento.

“Ou seja, mesmo que a pessoa continue a exercer sua atividade profissional originária, terá plena condições de aplicar o conhecimento jurídico adquirido ao longo do curso”, acrescenta José Messias.

