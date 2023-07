FestVerão: O maior festival de verão do Brasil agita Conceição do Araguaia

O FestVerão, considerado o maior festival de verão do Brasil, está movimentando a cidade de Conceição do Araguaia, localizada no extremo Sul do Pará, na região do Araguaia paraense. Com mais de 15 shows nacionais, o evento tem atraído turistas de todo o país, transformando a cidade em um ponto de referência para amantes da música e das belezas naturais da região.

Desde 2019, o FestVerão é realizado sob a liderança do arrojado prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins, que conseguiu colocar a cidade no mapa dos grandes festivais de verão do Brasil. O festival conta com o apoio irrestrito do Governo do Estado do Pará através do governador Helder Barbalho e da Fundação Cultural do Estado do Pará apoios esses que são fundamentais para a realização do evento de maneira democrática e aberta a toda a população Conceicionense e também de todo país.

Com suas águas cristalinas, praias de areia branca e uma exuberante paisagem amazônica ao redor, o rio se torna um convite irrecusável para os amantes da natureza e dos esportes aquáticos (Marciel Souza)

O ponto de encontro para as festividades é a Praia das Gaivotas Point, tradicional local de Veraneio no norte do Brasil. Através do FestVerão, a praia passou por melhorias e uma revolução em sua infraestrutura, oferecendo aos visitantes uma experiência única.

A programação do festival iniciou no dia 2 de julho, com um show do Raça Negra, banda que faz sucesso há mais de 40 anos em todo o país. Além deles, artistas renomados como Humberto e Ronaldo, Zé Felipe, Claudia Leitte, Simone Mendes, Parangolé, Leo Santana, Fernanda Brum, Davi Sacer, Manu Batidão e muitos outros fazem parte da grade do FestVerão 2023, prometendo animar o público com muita música de qualidade.

As belas praias e as belezas naturais da região amazônica são elementos fundamentais dessa festa maravilhosa. O FestVerão tem atraído pessoas de todas as partes do Brasil, que além de se encantarem com o evento, já estão traçando planos de investimento na região, reconhecendo o potencial turístico e econômico que Conceição do Araguaia oferece.

Com uma mistura de música, praia e gente bonita, o FestVerão está consolidando seu lugar como um dos principais eventos culturais do país, proporcionando uma experiência única aos seus participantes e impulsionando o turismo e a economia local.

Conceição do Araguaia, além de sediar o FestVerão, possui uma vocação turística única, graças ao Rio Araguaia que banha a região. Com suas águas cristalinas, praias de areia branca e uma exuberante paisagem amazônica ao redor, o rio se torna um convite irrecusável para os amantes da natureza e dos esportes aquáticos. Turistas de todo o Brasil são atraídos para desfrutar de momentos de lazer e relaxamento, seja praticando pesca esportiva, realizando passeios de barco, explorando as ilhas ou simplesmente contemplando a fauna e flora abundantes. O Rio Araguaia é uma das grandes riquezas naturais da região e complementa perfeitamente a atmosfera do FestVerão, tornando Conceição do Araguaia um destino turístico completo e imperdível.