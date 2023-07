FestVerão 2023 encerra com brilho e emoção: noites memoráveis ao som de grandes artistas

O FestVerão 2023 entra em sua reta final com um último final de semana repleto de apresentações musicais emocionantes, prometendo encerrar o festival em grande estilo. Nesta sexta-feira (28/7), o cantor Wagner Diniz dá início aos trabalhos, preparando o palco para o aguardado show de Manu Bahtidão, que promete agitar a multidão com sua energia contagiante. No sábado (29/7), a diva Simone Mendes assume o comando do evento e o encerramento oficial ocorrerá com o espetacular show de Hugo e Guilherme.

A cantora Simone Mendes promete encantar a todos com sua interpretação única e repertório recheado de sucessos. A diva da música brasileira promete uma noite inesquecível, repleta de emoção e interação com seus fãs.

Evento contará com diversos cantores e grandioso show pirotécnico (Whanderson Santana - Agência Impulso)

O encerramento oficial do FestVerão 2023 será uma verdadeira explosão de energia com o espetacular show de Hugo e Guilherme. A dupla, conhecida por seu talento musical e carisma, promete levar o público ao delírio com um repertório repleto de hits que conquistaram o coração do país.

VEJA MAIS

E para marcar esse momento especial, um grandioso show pirotécnico iluminará os céus de Conceição do Araguaia, proporcionando um espetáculo de luzes e cores que complementará a atmosfera mágica do FestVerão.

O prefeito Jair Martins, idealizador e grande apoiador do FestVerão, compartilha sua grande expectativa para o encerramento do evento e, ao mesmo tempo, a gratidão por tudo o que já aconteceu ao longo dessa jornada. O festival, que já se consagrou como um marco no calendário nacional, trouxe momentos de união, música e diversão para a cidade e seus visitantes.

"Estamos emocionados em ver o sucesso do FestVerão e a energia contagiante de todos os presentes. É uma honra compartilhar essa experiência com todos vocês. Agradeço imensamente a todos os artistas, equipe e, principalmente, aos turistas que vieram de todas as regiões do país para celebrar conosco. Esperamos que esse último final de semana seja ainda mais especial e que as lembranças deste FestVerão fiquem guardadas em nossos corações por muito tempo", declarou o prefeito.

Com o último final de semana do FestVerão 2023 chegando, ainda há muito para se comemorar e aproveitar. A música, a alegria e a união continuam sendo as estrelas deste evento grandioso, e o encerramento promete ser uma noite de pura emoção e celebração. A cidade de Conceição do Araguaia se prepara para viver momentos inesquecíveis e encerrar o FestVerão 2023 em grande estilo.