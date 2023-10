Festival Música na Estrada chega a Belém com programação gratuita imperdível

O Festival Música na Estrada chega à sua nona edição em 2023 e traz na bagagem uma vasta programação artístico-cultural, totalmente gratuita, que engloba ações educativas, vivências artísticas, workshops, masterclasses e oficinas, além de espetáculos musicais e de dança. Belém vai receber uma programação gratuita, de 11 a 15 de outubro.

A capital paraense vai receber oficinas de música, de 11 a 13 de outubro, na Fundação Carlos Gomes, com professores como Rubem Schuenck (flauta) e Cristiano Alves (clarineta), integrantes do aclamado Quinteto Villa-Lobos do Rio de Janeiro, além do pianista paulistano Fábio Caramuru. As inscrições para participar das oficinas são gratuitas e devem ser feitas pelo site do projeto. Ao final, os alunos receberão certificado de atividade.

Apresentações artísticas

Quinteto Villa-Lobos está entre as atrações que vão se apresentar no Theatro da Paz (Divulgação)

Além das oficinas, Belém terá apresentações artísticas. No dia 13 de outubro, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e o solista Philip Doyle (trompa), sob direção e regência de Miguel Campos Neto, apresentarão a 5ª Sinfonia de Gustav Mahler. Já no dia 14 de outubro, será a vez da apresentação do espetáculo multimídia EcoMúsica – Vozes da Natureza, com Fábio Caramuru ao piano e Thaina Souza (cantora) e Luiz Sena (violoncelo), como convidados especiais. As projeções serão de Cecília Lucchesi.

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresentará, no dia 13 de outubro, a 5ª Sinfonia de Gustav Mahler sob a direção e regência do maestro Miguel Campos Neto (Divulgação)

Para encerrar as apresentações, no dia 15 de outubro, o Theatro da Paz recebe o Quinteto Villa-Lobos - Celebração de 60 anos. A apresentação contará com a participação especial da pianista paraense Adriana Azulay. A entrada é franca, sujeita a lotação do espaço.

Sobre o festival

Já foram realizadas oito edições do Festival Música na Estrada, promovendo acessibilidade, formação de plateia e aprimoramento educacional nas áreas de música, dança e teatro através do intercâmbio e da valorização de conteúdos artísticos de várias regiões do país. Considerado um dos projetos mais relevantes no Norte e Centro-Oeste do país e já incorporado ao calendário de muitas cidades, a 9ª edição do Festival acontece desde agosto e segue até novembro de 2023 incluindo Manaus, Belém, São Luís e Boa Vista. A programação artística privilegia a música clássica, oferecendo também artes cênicas e música instrumental, em paralelo às tradicionais oficinas de música, dança, masterclasses e workshops.

Apresentado pelo Instituto Cultural Vale, o Festival Música na Estrada - 9ª edição é uma realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Kommitment Produções Artísticas.

Confira a programação completa:

9º Festival Música na Estrada – 11 a 15 de Outubro – Theatro da Paz

Dia: 13 de outubro - às 20h

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Direção e Regência: Miguel Campos Neto

Solista: Philip Doyle, trompa

Programa: 5ª Sinfonia de Gustav Mahler em dó sustenido menor

Dia: 14 de outubro - às 20h

EcoMúsica – Vozes da Natureza

Espetáculo Multimídia – diálogos de um piano com sons da natureza

Fábio Caramuru, piano

Convidados especiais: Thaina Souza, cantora – Luiz Sena, violoncelo

Projeções: Cecília Lucchesi

Programa: obras de Tom Jobim e Fábio Caramuru

Dia: 15 de outubro - às 19h

Quinteto Villa-Lobos - Celebração de 60 anos

Rubem Schuenck, flauta

Rodrigo Herculano, oboé

Cristiano Alves, clarineta

Philip Doyle, trompa

Aloysio Fagerlande, fagote

Convidada especial: Adriana Azulay, piano

Programa: Obras de Ronaldo Miranda, Edino Krieger, Villa-Lobos, Hermeto Pascoal e Radamés Gnattali

Os ingressos serão distribuídos no dia dos eventos, às 09h da manhã, no site, e 2 horas antes do início dos eventos, na bilheteria do Teatro. Para ingressos retirados no site, será cobrada uma taxa de serviço no valor de R$2,00 por ingresso. Por ser um evento com entrada gratuita, a distribuição dos ingressos é limitada a 1 par (2 ingressos) por pessoa.

Para mais informações sobre o Música na Estrada, acesse o site ou acompanhe as redes sociais.