Festival Junino de Bragança 2026 entra para a história com público recorde

O Festival Junino de Bragança 2026 entrou para a história como a maior edição já realizada do evento. Durante cinco dias de programação, mais de 35 mil pessoas por noite prestigiaram a festa, consolidando o município como um dos principais destinos culturais do Pará e gerando um impacto econômico superior de aproximadamente R$ 7.142.200.

Muito além da celebração das tradições juninas, o festival se confirmou como um importante motor de desenvolvimento econômico para Bragança. O grande fluxo de visitantes movimentou hotéis, pousadas, restaurantes, bares, serviços de transporte, comércio formal e informal, beneficiando diretamente centenas de trabalhadores e empreendedores locais.

Os números do evento reforçam essa dimensão econômica. Somente as atividades diretamente ligadas ao Festival Junino movimentaram cerca de R$ 1,38 milhão, com destaque para as barracas gastronômicas, que registraram movimentação de R$ 786 mil, além da comercialização realizada por ambulantes e vendedores de bebidas, que alcançou aproximadamente R$ 400 mil.

Ambulantes aproveitaram o aumento da circulação de pessoas para fortalecer seus negócios durante os dias de programação (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

No setor turístico, o impacto foi ainda mais expressivo. A movimentação econômica chegou a R$ 5,76 milhões, impulsionada principalmente pelos restaurantes e bares, responsáveis por mais de R$ 4,98 milhões, além da renda gerada por turistas e excursionistas, do setor hoteleiro e dos serviços de transporte. Ao todo, o Festival Junino de Bragança 2026 gerou uma movimentação econômica estimada em R$ 7.142.200, com público total de aproximadamente 162.200 pessoas ao longo da programação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo de Bragança (SETUR), os dados foram consolidados a partir do Relatório de Dados Quantitativos do Festival Junino 2026, elaborado com informações da Defesa Civil, meios de hospedagem, Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) e SETUR.

O impacto positivo foi sentido por quem encontrou no festival uma oportunidade de ampliar a renda. Ambulantes, artesãos e pequenos comerciantes aproveitaram o aumento da circulação de pessoas para fortalecer seus negócios durante os dias de programação.

Para o ambulante João Batista, a realização do evento representa uma oportunidade importante para quem depende das vendas para sustentar a família.

“É muito importante para todos nós que trabalhamos aqui. O nosso trabalho depende dessas oportunidades e esse evento ajuda muito”, destacou.

Além de impulsionar a economia, o Festival Junino reafirmou sua importância para a preservação da cultura popular bragantina. A programação reuniu milhares de pessoas em torno das tradições juninas, fortalecendo a identidade cultural do município e valorizando artistas, grupos folclóricos e profissionais da economia criativa.

Festival Junino garantiu benefícios concretos para diversos setores da cidade (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

Os números alcançados nesta edição demonstram a força de um evento que ultrapassa os limites do entretenimento e gera benefícios concretos para diversos setores da cidade. A movimentação econômica registrada durante os cinco dias reforça o papel da cultura como instrumento de desenvolvimento, geração de renda e fortalecimento do turismo.

Para o prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, o sucesso do festival está diretamente ligado à sua importância para a população e para a economia local. “O nosso Festival Junino não é só festa. É oportunidade, é identidade, é algo que corre nas nossas veias”, enfatizou.

Com público recorde, impacto econômico expressivo e valorização das tradições culturais, o Festival Junino de Bragança 2026 reafirma sua posição entre os maiores eventos culturais do Pará, demonstrando que investir em cultura também é investir em desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para a população.