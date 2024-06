Festival Junino de Abaetetuba começa dia 17

Abaetetuba, cidade conhecida por sua rica herança cultural, está prestes a ser palco de uma das festas mais vibrantes e esperadas da região: o Festival Junino 2024. Marcado para ocorrer entre os dias 17 e 23 de junho, o evento realizado pela prefeitura municipal promete uma semana de pura alegria, tradição e diversidade cultural, atraindo moradores e visitantes de todas as idades.

O festival terá início com um grande desfile de abertura que percorrerá as principais ruas da cidade, trazendo a participação de escolas, grupos comunitários e artistas locais. O desfile será um verdadeiro espetáculo de cores, ritmos e alegria, dando o tom para os dias de celebração que virão a seguir.

Concurso Inter-Regional de Quadrilhas da Região Norte reunirá os melhores grupos de quadrilha (Ascom/Prefeitura de Abaetetuba)

Um dos pontos altos do festival será o Concurso Inter-Regional de Quadrilhas da Região Norte, que reunirá os melhores grupos de quadrilha para uma competição acirrada e cheia de criatividade. As performances prometem surpreender o público com coreografias elaboradas, figurinos deslumbrantes e muita animação.

A música será um elemento central do Festival Junino 2024, com uma programação de shows que incluirá desde artistas locais até grandes nomes da música brasileira. O palco principal, montado no Espaço Samaúma, será o cenário ideal para que todos possam dançar e se divertir ao som de forró, sertanejo e outros ritmos típicos das festas juninas.

Ginásio Hildo Carvalho será o cenário da festa em Abaetetuba (Ascom/Prefeitura de Abaetetuba)

Para aqueles que apreciam a beleza e a elegância, o concurso de Misses será um evento imperdível. As candidatas desfilarão com trajes típicos, mostrando todo o charme e simpatia das festas juninas. Os espetáculos dos Bois-Bumbás também são aguardados com grande expectativa.

A segurança e o conforto dos participantes também são prioridades. A organização do evento está trabalhando para garantir que todas as medidas sejam cumpridas, oferecendo uma experiência tranquila e agradável para todos os presentes.

Candidatas desfilarão com trajes típicos, mostrando todo o charme e simpatia das festas juninas. (Ascom/Prefeitura de Abaetetuba)

SERVIÇO

Festival Junino 2024

Datas: 17 a 23 de junho

Local: Ginásio Hildo Carvalho