Festival Japonês da Assembléia Paraense reúne gastronomia oriental e atrações culturais
Programação vai ocorrer no dia 22 de maio, no Boulevard AP
Você está preparado para viver uma noite inesquecível? Então já se programe, porque na sexta-feira, 22 de maio, será realizado o Festival Japonês da AP, das 18h à 00h, no Boulevard AP (Sede Campestre). A noite vai contar com o melhor da gastronomia oriental, com os seguintes restaurantes convidados: Sushi Ruy Barbosa; Profundo By Sushi Ruy Barbosa; Sansei Temakeria; Wasabi; e Sushi Boulevard. O evento é de livre acesso aos sócios e sócias de todas as idades.
Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até dois convites pelo valor de R$150,00 cada, no site e app de forma fácil e prática. Portanto, para este dia, só haverá a emissão de convites pagos e não serão descontados da cota mensal do sócio.
Haverá venda de chopps Godheim, Cabôca e Selva Bier. Também serão comercializados sorvetes da Ice Bode e sorvetes artesanais da Umami. Tudo o que for consumido no dia do festival será feito através da carteira digital Zig, gerada através do fluxo de Recarga Online.
Copinho do Bem
Será o copo oficial do Festival Japonês, contribuindo para um evento com menos descartáveis. Para participar do evento, cada participante poderá solicitar o Copinho em qualquer ponto de venda. Ao final do evento, você decide se devolve o Copinho ou leva para casa pagando a taxa de R$ 7,00 por cada copo.
É permitido trazer o Copinho do Bem de eventos anteriores ou mesmo copos térmicos próprios. Cervejas, refrigerantes e águas serão servidos em Copinho do Bem de 400ml. Será proibida a circulação com garrafas de vidro, latas ou copos descartáveis.
Restaurantes convidados
Sushi Ruy Barbosa (@sushiruybarbosa);
Profundo By Sushi Ruy Barbosa (@profundosrb);
Sansei Temakeria (@sanseitemakeria);
Wasabi (@wasabi_belem);
Sushi Boulevard (@sushiboulevard);
Atrações:
Geek Rock Band;
Kenzo Kitajima;
DJ Ivan Davis;
Personagens cospleys;
Apresentação do grupo de Taiko;
Oficinas criativas.
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