Festas do Halloween da AP foram um verdadeiro sucesso

O clima do Dia das Bruxas dominou os ambientes da Assembléia Paraense na última semana. O Clube caprichou nos cenários de arrepiar e atraiu centenas de associados, todos paramentados no melhor estilo “terror”. A programação foi puro divertimento para todas as idades.

As ações iniciaram na última quinta-feira (26) com o “Halloween à Brasileira”, do Cabeça de Prata, projeto que reúne sócios e sócias acima dos 55 anos. A festa do grupo aconteceu na Boate da Sede Social.

“Halloween à Brasileira” levou diversão para os sócios e sócias acima de 55 anos (Reprodução/AP)

O evento dos prateados exaltou as entidades do folclore nacional e contou com a animação musical da Banda D’ubaile e com performance de dança de Hamilton e seus dançarinos.

Halloween Infantil foi marcado com diversas atrações para a garotada (Reprodução/AP)

Já na sexta-feira (27), foi a vez das crianças e dos adolescentes terem um momento especial na programação. O Halloween infantil ocorreu no Deck 360º, na Sede Campestre da AP. A noite foi marcada com diversas atrações para a garotada!

A programação contou com muitas brincadeiras e personagens caracterizados. Além disso, a garotada assistiu os pockets shows “Wandinha” e “A volta das Múmias”. O show “Malévola” também atraiu os participantes. E o que não faltou foi diversão com brinquedos infláveis, roda gigante e brinquedos eletrônicos. A noite ficou ainda mais especial com o “Túnel do Terror”, “Camarim Fashion”, o show teatral “O multiverso de los muertos” e, ainda, a Banda Turma Fantástica e Robô de LED.

Os adolescentes, na faixa dos 13 aos 17 anos, também não ficaram de fora e tiveram uma festa especial para chamar de sua. A “Halloteen”, realizada no Espaço Vip, na Sede Campestre, ficou ainda mais animada com o embalo musical do DJ Dan Miller, além de atrações fenomenais, como o “Túnel do Terror”, o "Camarim do Terror", personagens caracterizados, Túnel de Led e drinks sem álcool. Também houve apresentação de Robô de Led “Trio x Futurista”. A galera amou e se divertiu do começo ao fim!

Adolescentes também participaram de uma programação diferenciada (Reprodução/AP)

O Halloween da AP é um evento tradicional do Clube e se caracteriza por proporcionar muita diversão para os associados em geral. Afinal, é uma festa que reúne as famílias, que aproveitam a festa junto dos filhos, irmãos e netos.