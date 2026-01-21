Férias GAV Resorts: programação especial até o Carnaval

As férias já estão acontecendo nos resorts da GAV Resorts, com uma programação completa de lazer em Porto de Galinhas (PE), Salinópolis (PA) e Pirenópolis (GO). As agendas reúnem atividades para crianças, adolescentes e adultos, com experiências diárias, atrações noturnas e opções para quem busca diversão, descanso e momentos de qualidade em família.

Durante todo o período de verão, os hóspedes também encontram condições especiais de hospedagem, com vantagens que se estendem para datas após o Carnaval, de acordo com regras e disponibilidade de cada resort.

Porto de Galinhas (PE): destaque da temporada

Os resorts da GAV Resorts em Porto de Galinhas vivem uma das temporadas mais especiais do ano, com programação diária de lazer e experiências pensadas para toda a família.

Um dos grandes destaques desta temporada é a programação do Mundo Bita, que acontece até o dia 28 de fevereiro, exclusivamente nos resorts da GAV Resorts no destino. A atração traz uma agenda dedicada ao público infantil, com atividades temáticas, encontros com personagens e momentos de imaginação e diversão.

A experiência acontece nos resorts Porto Alto Resort e Porto 2 Life Resort, recém-inaugurado e reconhecido como o maior resort pé na areia do Brasil.

“Nosso compromisso é transformar as férias em momentos que permanecem na memória das famílias. A chegada do Mundo Bita ao nosso ecossistema reforça essa missão ao ampliar ainda mais a oferta de experiências completas e inesquecíveis”, destaca Manoel Pereira, CEO da GAV Resorts.

Experiências de lazer dos resorts da GAV Resorts são marca registrada (Divulgação/GAV Resorts)

Porto 2 Life Resort | Porto de Galinhas (PE)

No Porto 2 Life Resort, a programação de férias acontece todos os dias, organizada por faixa etária.

As crianças participam de oficinas de artes, jogos recreativos, brincadeiras em piscina, cinema infantil, gincanas e festas temáticas.

Os adolescentes contam com torneios esportivos, desafios em grupo, jogos aquáticos, campeonatos e atividades noturnas.

Já os adultos aproveitam alongamento na praia, hidroginástica, circuitos funcionais, rádio piscina, esportes, bingo, quiz musical, karaokê e música ao vivo.

Promoções de férias

Compre Café da Manhã e Ganhe o Jantar

Reservas até 31/03/2026 | Hospedagens em março e abril | Exceto feriados | Sujeito à disponibilidade

Fique 7 Noites e Pague 6

Reservas até 31/05/2026 | Hospedagens em maio, junho e agosto | Exceto feriados | Tarifa não reembolsável | Sujeito à disponibilidade

Porto Alto Resort | Porto de Galinhas (PE)

O Porto Alto Resort oferece uma programação voltada ao lazer ao ar livre e à integração familiar. As crianças participam de oficinas, jogos aquáticos, atividades em gramado e desafios. Já os adolescentes e adultos aproveitam caminhadas, esportes de areia, recreação em piscina, atividades físicas e atrações noturnas, como quiz musical e música ao vivo.

Promoções de férias

Compre Café da Manhã e Ganhe o Jantar

Fique 7 Noites e Pague 6

Reservas até 31/05/2026

Período de hospedagem: Julho e Agosto, exceto feriados

Sujeito à disponibilidade | Pode ser suspensa conforme ocupação

Salinópolis (PA) – Park, Exclusive e Premium GAV Resorts

Em Salinópolis, os resorts da GAV Resorts contam com programação integrada e atividades para todas as idades, incluindo oficinas criativas, desafios em família, recreação em piscina, cinema e eventos noturnos.

Park GAV Resort

Oficinas, brincadeiras aquáticas, playground, gincanas, desafios esportivos e eventos noturnos integrados. Destaque para o espetáculo autoral Aquarela – O Tempo em Movimento, em sessões especiais.

Promoção:

Fique 4 Noites e Pague 3

Reservas de 02/12 a 28/02 | Hospedagens em janeiro e fevereiro (exceto feriados e datas comemorativas) | Tarifa não reembolsável | Sujeito a black out dates

Exclusive GAV Resort

Oficinas temáticas, jogos aquáticos, brincadeiras dirigidas, cinema infantil e eventos integrados. Para adultos, rádio piscina, esportes, desafios recreativos e cinema 16+.

Promoção:

Fique 4 Noites e Pague 3

Reservas de 02/12 a 28/02 | Hospedagens em janeiro e fevereiro (exceto feriados e datas comemorativas) | Tarifa não reembolsável | Sujeito a black out dates

Premium GAV Resort

Oficinas, recreação em piscina, parede de escalada, desafios esportivos, eventos em família, happy hour e apresentações culturais, com ações integradas entre os resorts.

Promoção:

Programação especial de férias integrada aos resorts de Salinópolis (condições conforme disponibilidade e período)

Pyrenéus Residence | Pirenópolis (GO)

No Pyrenéus Residence, as férias combinam natureza e lazer, com oficinas, jogos lúdicos, atividades aquáticas, esportes, cinema, bingo, desafios recreativos, música ao vivo e momentos de relaxamento.

Promoção:

Fique 4 Noites e Pague 3

Reservas de 06/01 a 28/02 | Hospedagens em janeiro e fevereiro (exceto Carnaval) | Válido na tarifa Hospedagem + Café da Manhã | Tarifa não reembolsável | Sujeito a black out dates

Pacotes especiais para o Carnaval

Porto de Galinhas (PE) – mínimo de 4 diárias, a partir de R$ 1.229,00 + taxas, com café da manhã para dois adultos e duas crianças de até 11 anos

Pirenópolis (GO) – mínimo de 4 diárias, a partir de R$ 1.184,00 + taxas, com café da manhã e almoço para dois adultos e duas crianças de até 11 anos

Salinópolis (PA) – mínimo de 3 diárias, a partir de R$ 667,00 + taxas, com café da manhã para dois adultos e duas crianças de até 11 anos