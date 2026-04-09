FENCOOP 2026 aposta em conexões, inovação e mercado para o cooperativismo paraense em Belém

A Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense - FENCOOP® chega em 2026 consolidada como um dos mais importantes eventos do setor na região Norte do Brasil. Realizada de 23 a 25 de abril, no Galpão 3 da Estação das Docas, em Belém, a feira se firma como uma vitrine única no estado, reunindo, em um só espaço, negócios, inovação, conexões e o fortalecimento do cooperativismo como motor de desenvolvimento socioeconômico.

Promovida pelo SESCOOP/PA com o apoio do Sistema OCB/PA, a FENCOOP® 2026 é a materialização de um projeto pensando em 2018, que teve sua primeira edição em 2019 e desde então, promove o reconhecimento do cooperativismo pela sociedade paraense, fomenta negócios e acesso a mercados para as cooperativas, evidenciando a influência positiva que possui sobre a economia estadual. Neste ano, contará com a participação de 101 cooperativas de todas as regiões do Pará, representando os ramos do cooperativismo com a pluralidade de produtos e serviços, que se apresenta como um modelo econômico inclusivo, sustentável e competitivo.

A feira possui um ambiente estratégico onde cooperativas encontram oportunidades. Ao longo dos três dias, das 14h às 22h, o público terá acesso a uma programação estruturada para integrar conhecimento, negócios, cultura e articulação institucional, que inclui exposição de produtos e serviços, palestras, oficinas, rodadas de negócios, encontros temáticos, além de apresentações culturais que valorizam a identidade amazônica.

Entre os destaques da programação está a Cozinha Show, realizada em parceria com a Abrasel, que traz uma experiência gastronômica diferenciada ao público, valorizando ingredientes regionais e evidenciando a qualidade da produção cooperativista e, que neste ano, terá o selo da Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO. A iniciativa reforça a conexão entre o cooperativismo e a cadeia produtiva da alimentação, agregando valor aos produtos locais e ampliando suas possibilidades de mercado.

Outro ponto relevante é a realização de encontros estratégicos que fortalecem a intercooperação e o desenvolvimento do setor, como o Encontro de Mulheres Cooperativistas – Elas pelo Coop, o Encontro Seja Coop, o Encontro de Jovens Cooperativistas – Geração C/PA, além de reuniões técnicas e institucionais que promovem a troca de experiências e o alinhamento de estratégias entre lideranças e cooperativas.

A FENCOOP® também se destaca pelo seu caráter integrador, reunindo não apenas cooperativas, mas também empreendedores, consumidores representantes do poder público e parceiros institucionais. O evento conta com o apoio dos deputados estaduais Fábio Freitas, Andréia Xarão e Iran Lima, reforçando a importância do cooperativismo na agenda de desenvolvimento do estado e o reconhecimento do Sistema OCB/PA como entidade representativa do setor.

Desde sua primeira edição, em 2019, a FENCOOP® vem apresentando crescimento em número de participantes, volume de negócios e impacto socioeconômico. Nas edições seguintes, a feira expandiu sua atuação e se firmou como a principal vitrine do cooperativismo paraense. E em 2025 alcançou a marca de R$ 7 milhões em negócios gerados, recebeu um público de 21 mil pessoas e envolveu 112 cooperativas expositoras. E chega em 2026 com grande expectativa de ultrapassar esse valor.

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, a feira representa a consolidação de um trabalho coletivo que vem transformando o cenário econômico do estado. “A FENCOOP® é a expressão da força do cooperativismo paraense. É um espaço onde as cooperativas mostram seu potencial, geram negócios e fortalecem parcerias que impulsionam o desenvolvimento do Pará”, destaca.