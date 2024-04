FENCOOP 2024 destaca a importância do cooperativismo para a economia

Nos dias 25, 26 e 27 de abril, a capital paraense irá receber a Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP 2024), uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem de perto os casos que apontam o cooperativismo como ferramenta para solução de problemas sociais e econômicos. O evento irá acontecer das 15h às 22h, na Estação das Docas. A entrada é gratuita.

De acordo com Diego Andrade, gerente de desenvolvimento de cooperativas do Sistema OCB/PA, a FENCOOP vai cumprir com três objetivos, promover o reconhecimento do cooperativismo pela sociedade paraense, gerar um ambiente favorável para a promoção de negócios entre as cooperativas e outros parceiros, além demonstrar a importância do cooperativismo na economia paraense, que já representa 11% da economia do estado.

“A quarta edição da FENCOOP já bateu alguns recordes, pois terá 112 cooperativas, mais de 194 expositores de mais dos 40 municípios de estado, que irão expor os produtos e apresentar os serviços que presta. Nesses três dias de feira iremos apresentar o que há de melhor no cooperativismo para a sociedade paraense”, destaca Diego Andrade.

Com o cooperativismo é possível alcançar sonhos e construir uma sociedade mais próspera (Divulgação/OCB-PA)

Novidades

Este ano, a FENCOOP terá como palestrante master Diego Ribas, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Flamengo, com a palestra “Do Risco à Glória”, que vai contar sua trajetória e apresentar casos reais de planejamento, de gestão de carreira, de superação de desafios e de sucesso alcançado. Além disso, o evento contará com apresentações culturais e rodadas de negócios voltadas para cooperativas e empresas que são incentivadas pelo governo do estado.

“Hoje sabemos que o sucesso do cooperativismo necessita de planejamento, da utilização de ferramentas de gestão, mas principalmente de foco, força de vontade e de um cenário favorável para a geração de negócios e o Sistema OCB/PA cumprirá mais uma vez com o seu papel de proporcionar esse cenário, com a quarta edição da FENCOOP”, acrescenta Diego Andrade.

A seguir, confira a programação da FENCOOP 2024:

Dia 25/04 (quinta-feira)

15h: exposição dos produtos e serviços das cooperativas;

17h: abertura oficial; apresentação do Panorama do Cooperativismo e do Relatório de Gestão; entrega dos certificados do Comitê de Mulheres Elas Pelo Coop e palestra “Do Risco à Glória” com Diego Ribas;

19h30: visitas guiadas;

20h: apresentação cultural.

Dia 26/04 (sexta-feira)

8h: palestra de oratória para o Comitê de Mulheres Elas Pelo Coop;

8h: Seminário de Intercooperação e Assistência Técnica com a Central CUIA;

15h: exposição dos produtos e serviços das cooperativas;

19h30: visitas guiadas;

20h: apresentação cultural.

Dia 27/04 (sábado)

8h: Seminário de Intercooperação e Assistência Técnica com a Central CUIA;

15h: exposição dos produtos e serviços das cooperativas;

19h30: visitas guiadas;

20h: apresentação cultural.

Para saber mais sobre a FENCOOP 2024 e as vantagens do cooperativismo, clique aqui.