Feira Pará Trigo traz programação com palestras, workshops e exposições

A Feira Pará Trigo vem se destacando, cada vez mais, no calendário da indústria de panificação, confeitaria e serviços de alimentação do estado. A edição deste ano será realizada de 10 a 12 de abril de 2024, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia em Belém e vai reunir profissionais, empresários, fornecedores e entusiastas do setor para compartilhar conhecimento, explorar novidades e impulsionar o crescimento do mercado. O evento é realizado pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan-PA).

Com uma vasta programação, durante os três dias de evento, os participantes terão acesso à palestras e workshops, garantindo troca de conhecimentos e oportunidade de inovação do mercado. Entre os palestrantes que estarão presentes no evento, está o especialista em gestão empresarial no mercado de panificação e confeitaria e diretor da Ideal Consultoria, Emerson Amaral.

O palestrante destaca a expectativa para o evento e reforça a importância da Feira Pará Trigo para o mercado paraense. "A expectativa é uma presença maciça de empresários e profissionais do ramo da panificação e confeitaria para apresentação não apenas de produtos e equipamentos, mas também de serviços que vão auxiliá-los a superar os desafios", destaca Emerson.

Durante a palestra, o especialista vai apresentar os indicadores de performance do setor de panificação e confeitaria do ano passado, o que vai servir de referência para os profissionais que atuam no ramo.

"Apresentarei os indicadores de performance do setor de panificação e confeitaria de 2023, que irão auxiliar empresários e participantes a fazer os comparativos com os dados de suas empresas, de maneira que os auxiliem na tomada de decisão para ações corretivas", ressalta o diretor da Ideal Consultoria. Além disso, o palestrante apresentará os principais desafios e oportunidades previstas para o setor no ano de 2024.

Para o palestrante, o mercado de panificação e confeitaria do Pará possui um grande potencial, não apenas pela implantação de serviços e produtos, mas por ações de sucesso como a Feira Pará Trigo.

"Eu vejo a Pará Trigo como um excelente evento para um ponto de encontro entre empresários e profissionais do setor. É um evento regional, com a possibilidade de aproximação desses fornecedores ao mercado paraense, sem haver a necessidade de deslocamento para outros centros. Eu enxergo como uma oportunidade de negócios, além da possibilidade de networking, uma vez que ocorrerão vários eventos dentro da feira", finaliza Emerson Amaral.