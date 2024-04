Feira Pará Trigo traz inovação e tendências para o mercado de pizzaria

A Feira Pará Trigo é um evento importante para a indústria de panificação, confeitaria e food service paraense. O evento, promovido pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (SINDIPAN-PA), será realizado de 10 a 12 de abril de 2024, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. A programação oferece oportunidades únicas para networking, aprendizado e negócios para profissionais, empresários, fornecedores e entusiastas do setor.

Entre os principais objetivos da feira estão compartilhar conhecimento, explorar novidades e impulsionar o crescimento do mercado. A programação do evento conta com exposições, além de palestras e aulas-show ministradas por renomados profissionais do setor de panificação e confeitaria do mercado nacional, como o pizzaiolo e consultor de mais de 150 pizzarias, Ronaldo Ayres, mais conhecido como "Sr. Pizza".

Com larga experiência no ramo de pizzaria, o Senhor Pizza se prepara para trazer um conteúdo diferenciado para os participantes da palestra.

"Ser um Palestrante da Pará Trigo Pará é uma grande satisfação, pois já me considero um paraense. Sou muito grato pela oportunidade. Quero contribuir com a Pará Trigo levando técnicas novas, levando conhecimento para, cada vez mais, as pessoas do setor saírem com novidades e aplicarem no dia a dia de sua vida profissional", destaca o conceituado pizzaiolo.

Entre as temáticas que serão abordadas durante a palestra estão a preparação da biga, massa longa fermentação, bordas, fichas técnicas, além de esclarecer as principais dúvidas dos participantes do evento.

"Na minha palestra, quero levar aos participantes a verdadeira massa de pizza de longa fermentação, passar a eles desde uma preparação da biga até o processo final de uma pizza. Além da palestra vamos servir pizzas quentinhas para a plateia deliciar a crocância da massa, mostrar as bordas e todos os processos evolutivos no mundo das pizzas", explica.

A expectativa para a participação na Feira Pará Trigo é grande, principalmente pela proporção que o evento vem tomando a cada edição, como ressalta o consultor.

"Cada ano que passa a feira fica cada vez maior e com grandes novidades no setor. Com tudo isso, quem ganha são os donos de padaria e comércio em geral que atuam com a confecção dos produtos feitos à base de trigo. Para mim, Senhor Pizza, é uma honra participar deste grande evento que reúne esta cultura do Norte, que eu adoro”, finaliza Ronaldo.