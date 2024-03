Feira Pará Trigo explora tendências e inovações em panificação, confeitaria e food service

A Feira Pará Trigo é um evento de destaque no calendário da indústria de panificação, confeitaria e serviços de alimentação. Realizada pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (SINDIPAN-PA), a feira será realizada de 10 a 12 de abril de 2024, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia em Belém. O evento reúne profissionais, empresários, fornecedores e entusiastas do setor para compartilhar conhecimento, explorar novidades e impulsionar o crescimento do mercado.

Além de exposições, a feira oferece uma variedade de atividades, como palestras e aulas-show, ministradas por renomados chefs padeiros e confeiteiros de prestígio nacional e internacional, assim como outros profissionais ligados a este mercado. Durante os três dias de evento, empresários, gerentes, empreendedores, tomadores de decisão e interessados no setor poderão desfrutar de uma experiência enriquecedora, repleta de oportunidades de negócios imperdíveis.

Tendências em panificação

- Novos ingredientes e tecnologias para a produção de pães saudáveis e funcionais.

- Panificação artesanal: resgate de técnicas tradicionais e valorização de produtos feitos à mão.

- Sustentabilidade na panificação: iniciativas para redução de desperdício, uso de ingredientes orgânicos.

- Digitalização e automação de processos na indústria de panificação.

Inovações em Confeitaria

- Decoração e design de bolos: tendências em cake design e técnicas avançadas de confeitaria.

- Confeitaria funcional: desenvolvimento de sobremesas saudáveis, veganas e sem glúten.

- Personalização e experiência do cliente: criação de sobremesas exclusivas e interativas.

Food Service

- Tendências de consumo e comportamento do cliente no setor de alimentos e serviços.

- Tecnologias de atendimento ao cliente: pedidos online, aplicativos de entrega e autoatendimento.

- Segurança alimentar e regulamentações: medidas para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos servidos.

Palestras e aulas-show

Durante os dias de evento, os participantes terão acesso à palestras e aulas-shows ministradas por especialistas do setor, onde serão abordados temas relevantes como inovação, empreendedorismo, gestão e tendências de mercado.

Entre os palestrantes da Pará Trigo estão:

Mestre padeiro Rogério Shimura - eleito o melhor padeiro das Américas 2018 e 2019, outorgado pela Confederação Interamericana da Panificação (Cipan) e melhor padeiro do mundo 2019, pela International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), entidade que reúne associações do segmento da panificação de todo o mundo. É proprietário da Levain Escola de Panificação e Confeitaria (inaugurada em 2013) e das padarias Shimura Pães e Doces localizadas em São Paulo.

Chef confeiteiro Flávio Amoedo – analista de marketing e pós-graduado em confeitaria e panificação, vice-Campeão do Reality Bake Off Brasil – Mão na Massa, em 2020 pelo SBT.

Chef confeiteiro Luiz Farias - eleito pela International Union of Bakers and Confectioners (UIBC) o melhor confeiteiro do mundo em 2016. Eleito pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito (ABRAHM) Personalidade do Ano 2017 na Gastronomia

Chef padeiro João Medeiros - pós-graduado em gastronomia e com especialização na França, tendo experiência em países França, China, Taiwan e Espanha.

Chef padeiro Paulo Henrique Chaves – consultor a mais de 35 anos atuando de norte a sul do país treinando equipes de supermercados, padarias e confeitarias. Especialista em fermentação natural em larga escala.

Emerson Amaral - administrador, especialista em gestão empresarial no mercado de panificação e confeitaria com mais de 20 mil horas de consultoria em empresas por todo país, diretor da Ideal Consultoria.

Francisco Penha - CEO Vovó Mocinha Pão de Queijos e Salgados, especialista em gestão e técnicas motivacionais.

José Angelo Souza - diretor da Prática Technipan, especialista em processos e tecnologia de panificação.

Mauro Renan - mestre em Sustentabilidade; Membro do Quadro de Especialistas em Biologia Ambiental, Gestão Ambiental, Planejamento e Gerenciamento Ambientais (Sistema CFBio/CRBio); Sócio Proprietário da Innovare Consultoria Ambiental

Casos de Sucesso e Parcerias

Durante o evento, serão apresentados exemplos de empresas e empreendedores que se destacaram na Feira Pará Trigo, apresentando casos de sucesso, parcerias estratégicas e iniciativas inovadoras.

A Feira Pará Trigo é um evento fundamental para a indústria de panificação, confeitaria e food service, oferecendo oportunidades únicas para networking, aprendizado e negócios. Ao explorar as tendências e inovações apresentadas neste evento, os profissionais do setor podem se manter atualizados e impulsionar o crescimento e a competitividade de seus negócios.