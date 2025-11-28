Capa Jornal Amazônia
Feira de Vinhos +B especial de Natal reúne degustações, rótulos exclusivos e experiência

Iniciativa busca oferecer uma experiência completa para quem busca qualidade, variedade e boas oportunidades na hora de escolher seus vinhos para o Natal

Conteúdo sob responsabilidade do +B Supermercados
fonte

Feira reúne uma curadoria de vinhos nacionais e internacionais (Divulgação/+B Supermercados)

O +B Supermercados realiza, no dia 06 de dezembro, a edição especial de Natal da Feira de Vinhos +B, um evento pensado para quem aprecia boas garrafas, gastronomia bem selecionada e atendimento especializado. A programação acontece na unidade +B Plaza, das 10h às 13h, transformando o espaço em um ambiente dedicado à descoberta de novos rótulos, combinações e tendências para as celebrações de fim de ano.

A feira reúne uma curadoria de vinhos nacionais e internacionais, com degustações guiadas, kits promocionais e condições diferenciadas para quem faz parte do Clube+, programa de fidelidade do +B Supermercados. Além disso, o público contará com harmonizações preparadas especialmente para o evento e acompanhamento de especialistas para orientar escolhas, explicar perfis aromáticos e sugerir combinações para ceias e confraternizações.

A proposta é oferecer uma experiência completa para quem busca qualidade, variedade e boas oportunidades na hora de escolher seus vinhos para o Natal. O evento reforça a tradição da rede em promover encontros que unem sabor, informação e conveniência — tudo em um único lugar.

Para aproveitar todos os benefícios da feira, basta baixar o aplicativo e se cadastrar no Clube+.

Serviço

Feira de Vinhos +B – Especial de Natal

Data: 06 de dezembro

Horário: 10h às 13h

Endereço: +B Plaza – Av. Governador José Malcher, 2388, esquina com 14 de Abril

