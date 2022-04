Febracis: transformando vidas a partir do Coaching Integral Sistêmico

O Coaching Integral Sistêmico é uma metodologia que possibilita a alta performance humana, por meio de treinamentos e ferramentas práticas baseadas em estudos científicos sobre a gestão das emoções e comportamento humano.

Diferente do coaching tradicional, essa metodologia trabalha a razão e a emoção, o lado racional e emocional, de forma integral, assim acelerando o processo de desenvolvimento pessoal e profissional, e eliminando, na raíz, todos os comportamentos tóxicos e destrutivos como por exemplo: procrastinação, autossabotagem, vícios, etc…

Por que o CIS é tão efetivo? É simples, porque é a única metodologia de desenvolvimento humano que trabalha os 11 pilares da vida humana de forma sistêmica. Para você entender melhor, vamos para a prática, te convido a fazer o MAAS (mapa de autoavaliação sistêmico), uma ferramenta simples porém muito poderosa.

Mapa de autoavaliação sistêmico ajuda a compreender os pilares da vida (Divulgação/Febracis)

Com toda a sinceridade e honestidade responda as perguntas abaixo:

1 - Emocional, de 0 a 10, como estão suas emoções hoje?

2 - Saúde, de 0 a 10, como está sua saúde hoje? Alimentação, exercícios?

3 - Parentes, de 0 a 10, como está a relação com seus parentes?

4 - Conjugal, de 0 a 10, você está feliz com a sua situação conjugal?

5 - Filhos, de 0 a 10, como é a sua relação com seus filhos?

6 - Social, de 0 a 10, você tem um bom ciclo social? seus amigos te ajudam ou te sugam?

7 - Servir, de 0 a 10, o quanto você tem servido o próximo?

8 - Intelectual, de 0 a 10, o quanto você busca aprender coisas novas, ler livros, fazer cursos?

9 - Financeiro, de 0 a 10, como está a sua saúde financeira hoje?

10 - Profissional, de 0 a 10, o quão satisfeito e feliz você está com a sua atividade profissional hoje?

11 - Espiritual, de 0 a 10, como está a sua fé? Não necessariamente uma religião, mas a sua fé.

Com essa ferramenta você conseguiu visualizar e entender que existem pilares na sua vida que precisam ser desenvolvidos para você alcançar a plenitude, e é exatamente isso que a o método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, te ensina a fazer.

Durante o método CIS, você apredenderá a atingir uma alta performance no trabalho, mas leverá junto a esta performance a sua relação familiar, seu intelecto, seu emocional.

A Febracis acredita que somente com os 11 pilares da vida alinhados o ser humano é capaz de atingir a mais alta performance, assim alcançando resultados que verdadeiramente causam impacto e plenitude.

Diretor da Febracis destaca as vantagens do Coaching Integral Sistêmico (CIS) (Arquivo pessoal)

O Diretor da Febracis Pará e Espírito Santo, Boaventura Frazão, explica que todo o processo vivido no treinamento Método CIS, fará com que o aluno entenda que ele é o único responsável por seus resultados e pela vida que tem levado, ou seja, é através da autorresponsabiliade que faz com o que o indivíduo tenha metas e objetivos claros e atingíveis, e por meio de um plano de ação e ferramentas aprendidas no treinamento Método CIS é possível alcançá-los.

Conhecendo um pouco mais a Febracis

A Febracis é a maior instituição de Coaching do mundo, com 40 unidades distribuídas em quatro continentes, sendo uma delas aqui na capital do Estado do Pará, Belém, onde, inclusive, acontecerá a próxima turma do Método CIS Global.

A empresa transforma vidas e negócios desde 1998, com seus treinamentos imersivos presenciais e online, voltados para empresas, executivos, líderes e pessoas que almejam viver resultados fora da curva.

“A Febracis é destaque no mercado pela transformação de vidas por meio do Método CIS, e isso é completamente validado pelos nossos próprios alunos. Existe uma versão do aluno antes do Método CIS e após o Método CIS, é impressionante a transformação.” - ressalta, o Boaventura Frazão.

Atualmente, a Febracis já treinou e impactou a vida de mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, através da grade de cursos presenciais e online e já formou mais de 30 mil Coaches profissionais.

Um pouco mais sobre os treinamentos da Febracis

Além do Método CIS, a Febracis possui duas grades de cursos e certificações, a certificação Green Belt que totaliza 452 horas de treinamento, que aprofunda ainda mais a metodologia do coaching integral sistêmico em imersões exclusivas e, com a mesma dinâmica, a certificação Golden Belt que soma mais de 683 horas de treinamentos.

Vamos conhecer? Eu já quero fazer todos e viver esse próximo nível!

Certificação Green Belt

Método CIS: o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, aqui você viverá 5 dias de forte impacto emocional e eliminará de uma vez por todas o que tem te impedido de avançar e prosperar em todas as áreas da sua vida.

Formação em Coaching Integral Sistêmico: a mais completa formação em coaching do mercado, aqui você aprenderá ferramentas de alto nível para gerenciar emoções e pessoas! Ideal para executivos, líderes e também para aqueles que buscam atuar como Coach Profissional

Formação Profissional em Business Coaching - ML5: Este é o treinamento mais completo para as pessoas que buscam se especializar em gestão empresarial. A Febracis estudou as principais empresas do mundo e suas ferramentas de gestão e compilou em um treinamento exclusivo e focado no mais alto nível de gestão empresarial combinando ferramentas emocionais, mapeamento comportamental e gestão de alto padrão.

Business High Performance: este treinamento é dedicado a líderes, gestores, executivos e empresários que buscam dobrar ou até mesmo triplicar o faturamento das suas empresas em um curto espaço de tempo, através de técnicas de liderança avançada, ferramentas de gestão de pessoas e processos e negociação em alto nível.

Inteligência Financeira: você sabia que a prosperidade financeira está diretamente ligada à inteligência emocional? Não importa a situação que você se encontra hoje, com este treinamento você será capaz de se reorganizar financeiramente e aprenderá a ter, manter e multiplicar riqueza.

Formação em Gestão de Perfil Comportamental: sem sombra de dúvidas, um dos treinamentos mais transformadores da Febracis é este. Aqui o aluno primeiramente entenderá o seu próprio perfil comportamental, além de aprender a como mapear o perfil comportamental de pessoas, organizar times empresariais e equipes. É perfeito para todos que trabalham e lidam com pessoas no dia a dia.

Certificação Golden Belt

A certificação Golden Belt, conta com uma grade de cursos e treinamentos que totalizam mais de 683 horas de imersão. Aqui a sua transformação é completa, você passará praticamente 1 ano dentro do ecossistema da Febracis.

A grade, além de possuir todos os cursos da certificação Green Belt, possui os seguintes treinamentos:

Formação de Oradores e Palestrantes: neste treinamento você aprenderá a importância da comunicação, além das técnicas mais avançadas que palestrantes de renome mundial utilizam. Aqui você aprenderá a deixar o medo de falar em público no passado e estará apto a palestrar com perfeição.

Criptoinvestidor de Sucesso: não é novidade para ninguém que as criptomoedas são uma grande potência de geração de riqueza. Neste treinamento você aprenderá a fundo como os especialistas no mercado financeiro estão atuando em relação às criptomoedas e como participar desse grande movimento de forma segura e inteligente.

Formação Internacional em Master Coaching: aqui você alcançará a maestria em Coaching e terá acesso às ferramentas mais impactantes de reprogramação de crenças e desenvolvimento humano. É com certeza um dos treinamentos mais importantes da Febracis.

“Os treinamentos da Febracis são para pessoas que desejam se destacar no mercado profissional e alcançar a verdadeira abundância em todas as áreas da vida!” - afirma o diretor da Febracis Pará e Espírito Santo.

Para falar com a Febracis Pará é só entrar em contato no WhatsApp: (91) 99193-6529 ou clicando aqui, que eles te respondem rapidinho!

A Unidade da Febracis em Belém

A Febracis Pará atua na capital paraense, Belém, desde 2018, comandada pelos diretores e master coaches Boaventura e Karla Frazão. No mês de maio, uma nova estrutura será inaugurada em consonância com a turma do Método CIS Global em Belém, que ocorrerá nos dias 4 a 7 de Maio. Se eu fosse você, garantiria a vaga neste treinamento, porque além de transformador as vagas são muito limitadas e se esgotam rapidamente! Tenho certeza que será muito incrível.

Equipe da Febracis tem como objetivo a transformação de vidas (Divulgação/Febracis)

O endereço da nova unidade é Rua João Balbi, 1067, bairro Nazaré. Para saber mais sobre a Febracis e suas imersões, fale com uma das atenciosas consultoras da Febracis, clicando aqui!