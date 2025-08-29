Fast Escova se destaca no ramo da beleza em Belém

Dados da Statista, plataforma global de dados e inteligência de negócios, apontam que o mercado mundial de beleza e cuidados pessoais deve gerar uma receita de U$S 673,70 bilhões em 2025 e que, entre 2025 e 2029, deve apresentar uma taxa de crescimento anual de 3.35%. Esse é o caso da Fast Escova, rede de salões especializada em beleza express que está crescendo cada vez mais na capital paraense.

De acordo com Felipe Teixeira Mendes, sócio-diretor da Fast Escova Belém, atualmente existem três unidades da Fast Escova em Belém, que atendem cerca de 5 mil clientes mensalmente.

Felipe Teixeira Mendes e Tonia de Barros Pereira, sócios da Fast Escova, afirmam que a empresa se destaca por oferecer uma experiência diferenciada ao cliente (Arquivo pessoal)

“Somos um salão sem hora marcada (atendimento por ordem de chegada), sem corte e química. Nosso foco é escova, maquiagem, unha e tratamentos capilares de rápida aplicação”, explica Felipe Teixeira.

A seguir, confira os diferenciais da Fast Escova:

- Atendimento sem agendamento: praticidade para encaixar os cuidados com a beleza na rotina corrida;

- Serviços rápidos e especializados: foco em eficiência e qualidade, sem procedimentos demorados;

- Ambiente moderno, acolhedor e padronizado, ideal para quem valoriza boa experiência;

- Preços acessíveis, com ótimo custo-benefício.

Unidades de Belém contam com equipe treinada e processos otimizados (Divulgação/Fast Escova Belém)

Franquia

A Fast Escova atua no modelo de franquia, com padrão nacional. As unidades de Belém seguem o formato de sucesso da rede, com equipe treinada e processos otimizados. Além disso, oferecem uma proposta de atendimento express com qualidade premium, voltado para o dia a dia da mulher moderna.

Segundo Tonia de Barros Pereira, sócia-diretora da Fast Escova Belém, a meta da franquia é crescer ainda mais. “Temos planos de abrir mais uma unidade da Fast Escova ano que vem e esse ano ainda abriremos mais um negócio no segmento da beleza e bem-estar”, destaca.

Para saber mais sobre a Fast Escova, clique aqui.