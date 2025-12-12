Fast Escova realiza produções diferenciadas para as festas de fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, é comum que as pessoas cuidem ainda mais da aparência, fazendo mudanças no cabelo e nas unhas, por exemplo. Em Belém, a Fast Escova, rede de salões especializada em beleza express, realiza produções diferenciadas para as celebrações natalinas e de réveillon.

De acordo com Tonia Teixeira Mendes, sócia-diretora da Fast Escova, no fim de ano o salão tem muitas produções de escova, tranças, penteados e maquiagem. A busca por produções completas aumenta muito.

“Aumentamos o quadro de escovistas, manicures e maquiadores, pois sabemos que são as maiores demandas para esse fim de ano. A equipe está pronta para atender os clientes com qualidade e agilidade”, explica.

Pacotes exclusivos

Para as festas de fim de ano, o salão oferece pacotes de unhas, escovas, maquiagens e de tratamento também. Esses tratamentos possuem um valor diferenciado da tabela padrão, além de outros benefícios.

Tonia Teixeira Mendes, sócia da Fast Escova, ressalta que o objetivo da empresa é oferecer uma experiência diferenciada ao cliente (Divulgação/Fast Escova)

“O Natal é a época mais esperada por toda equipe. É um mês de muito trabalho, mas toda recompensa é gratificante ao ver toda beleza que conseguimos entregar ao maior número de clientes”, acrescenta Tonia Teixeira Mendes.

Horário

Para os dias 24 e 31 de dezembro que a Fast Escova Belém irá atuar em horário reduzido para atender também as necessidades da equipe. As comandas serão abertas das 07h30 até às 16h, conforme capacidade de cada loja.

A Fast Escova atua no modelo de franquia, com padrão nacional. As unidades de Belém seguem o formato de sucesso da rede, com equipe treinada e processos otimizados. Além disso, oferecem uma proposta de atendimento express com qualidade premium, voltado para o dia a dia da mulher moderna. Para saber mais, clique aqui.