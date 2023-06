FarmaLíder amplia serviços de exames rápidos e vacinação

O cuidado com a saúde dos pacientes de uma forma mais completa tem se tornado prioridade para as farmácias em todo o país. A percepção do consumidor quanto ao atendimento mudou e isso tem exigido, cada vez mais, que os esforços sejam dedicados aos cuidados com os clientes de uma maneira mais ampla. A FarmaLíder, rede de farmácias do Grupo Líder, se destaca no mercado farmacêutico paraense oferecendo serviços para cuidar da saúde e bem-estar de seus pacientes. É um plus qualitativo que faz toda a diferença.

Com 26 farmácias presentes em diversos municípios paraenses, a FarmaLíder vem crescendo como estabelecimento de saúde, garantindo aos pacientes atendimento de qualidade e com serviços únicos.

"O Grupo Líder e a FarmaLíder têm esse relacionamento muito próximo com a população paraense. No contexto de farmácia, a FarmaLíder é uma das farmácias que mais fazem a diferença na vida das pessoas, através dos serviços que ela oferece. A farmácia conta com uma liderança que enxerga que eles estão ali não apenas para fazer números ou vender, mas para cuidar da população local, e tem investido fortemente na expansão de tecnologias e de serviços", destaca o head de serviços de saúde e farmacêutico, Jauri Siqueira.

Um exemplo disso são os grandes esforços que o grupo tem feito para tornar a farmácia um espaço de acolhimento, de cuidado e de atenção primária à saúde no Pará, tornando-se pioneira na oferta de serviços voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde de seus pacientes, como a ampliação na disponibilização de exames rápidos e vacinação.

Com a ampliação, a farmácia passa a oferecer um portfólio diferenciado, com cerca de 48 tipos de testes ou exames rápidos como Beta HCG, LH, ou teste de ovulação, perfil lipídico, hemoglobina, e muito mais. Tudo isso com a emissão de laudo e com a possibilidade de tradução do documento para inglês ou espanhol.

“Cada perfil de paciente pode ter uma gama de serviços que conversam com os produtos que ele compra, seja para dar continuidade ao tratamento de uma doença crônica, por exemplo, ou mesmo na busca de saúde preventiva, bem-estar e melhora de qualidade de vida. A FarmaLíder está de olho nas tendências, está buscando inovação constantemente e, com certeza, ela é muito mais que uma farmácia, é um hub de saúde”, complementa Jauri.

O head de serviços de saúde e farmacêutico, Jauri Siqueira, destacou a importância dos investimentos feitos pela FarmaLíder no cuidado com os pacientes (Carmem Helena/O Liberal)

Hub de saúde

Estar mais próximo de seus pacientes é prioridade para a FarmaLíder. Pensando nisso, o Grupo Líder tem trabalhado para se tornar um verdadeiro espaço de saúde, oferecendo aos pacientes o que há de melhor. A FarmaLíder, o LabLíder, a Clínica de Vacinação Líder vão atuar em conjunto, a fim de garantir um melhor atendimento aos pacientes.

"A farmácia deixa de atuar como uma ilha isolada e passa a se conectar com o laboratório e com a clínica, a fim de trazer informações relevantes e propiciar mais cuidado com o paciente. O Grupo Líder conta com um laboratório de ponta, uma clínica multiprofissional de ponta e uma farmácia de ponta. Desse triângulo, a gente pode esperar muita coisa boa", finaliza o farmacêutico.