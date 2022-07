Mudanças no setor farmacêutico: como as farmácias devem se adaptar?

O varejo farmacêutico brasileiro ultrapassa a marca de R$ 120 bilhões por ano, reforçando a posição do Brasil como um dos maiores mercados do mundo.

O setor cresceu dois dígitos por vários anos, e continua crescendo apesar da crise econômica. Algumas tendências têm se mostrado relevantes para a continuidade dessa evolução na farmácia.

No décimo episódio do podcast Viver Bem, do Grupo FarmaLíder, a médica e diretora da farmácia, Neuza Rodrigues, fala sobre as mudanças no setor farmacêutico e como as farmácias têm se reinventado para atender um novo modelo de mercado.

De acordo com a diretora, apesar dos constantes desafios do setor, fatores como: organização e planejamento são primordiais para o bom funcionamento do negócio.

“A boa gestão de uma farmácia depende de uma série de fatores intimamente ligados à sustentabilidade do negócio, dentre eles são: primeiro, o mix de produtos, procuramos diminuir ao máximo a ruptura para o cliente, o ideal é que ele encontre tudo o que precisa na farmácia; segundo, ter uma equipe atualizada e focada que atenda os clientes de acordo com o que rege os valores de ética; e por último, precificação, manter um preço justo e competitivo, mas que deixe uma margem de lucro para nos possibilitar fazer um bom trabalho”, explicou.

Diferencial

Mesmo com a expansão do mercado farmacêutico e a forte concorrência do setor no estado, o Grupo FarmaLíder vem se destacando com grandes inovações, atuando além dos serviços farmacêuticos, onde disponibiliza exames laboratoriais e vacinas.

“Hoje, a FarmaLíder não é considerada apenas uma farmácia, ela é um centro de saúde, temos uma equipe de farmacêuticos que faz a orientação básica ao paciente e organizam a receita. Temos também laboratórios, onde o cliente pode estar fazendo os seus exames, além disso, criamos também uma clínica de vacinação nas farmácias. Esperamos que a farmácia se transforme num centro de acolhimento para o paciente, que lá ele possa fazer uma prevenção para a saúde e dar continuidade ao tratamento que o médico preconizou”, detalhou a diretora.

Cenário digital

As redes sociais são espaços virtuais onde pessoas compartilham informações e experiências entre si. Mas também podem ser usadas para relacionar pessoas e empresas. Nesse sentido, as redes sociais de farmácia se tornam instrumentos fundamentais de marketing, podendo aumentar a retenção e fidelização dos clientes.

Entendendo a grande importância, a Dra Neuza Rodrigues explica como as redes sociais da farmácia atuam como grandes aliadas na comunicação com os clientes.

“Nós temos um instagram e facebook muito atuantes, respondemos quase que imediatamente qualquer pessoa que tenha dúvida, temos uma equipe que trabalha diretamente com isso, é um ponto de comunicação para nós. Além disso, trabalhamos também com as influenciadoras,nosso objetivo é atingir nosso cliente e deixar ele por dentro de todas as novidades que acontecem na farmácia”, comentou.

Novidade

Além dos laboratórios, ao lado das farmácias, a FarmaLíder irá iniciar o atendimento de clínicas populares, o Laboratório Líder, que acontecerá nas unidades Castanheira e Quintino, um projeto de clínica popular ligado à prevenção, o objetivo é oferecer serviços de qualidade a preços acessíveis.

A FarmaLíder conta com profissionais qualificados e um ambiente totalmente seguro e completo, com serviços farmacêuticos, com facilidade de pagamento e os preços acessíveis. Para saber mais sobre serviços, produtos e informações sobre saúde e bem-estar acompanhe o grupo nas redes sociais.

Para ouvir o podcast completo, clique aqui.