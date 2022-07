Faepa mobiliza ação para fomentar desenvolvimento do Marajó

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e o Banco da Amazônia (Basa) promovem na próxima quinta-feira, 14, em Cachoeira do Arari, uma ação voltada a estimular o debate sobre as alternativas de desenvolvimento social e econômico para o arquipélago do Marajó.

De acordo com o presidente da Faepa, Carlos Xavier, a ação se originou a partir da assinatura de convênio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o Basa que prevê o investimento de R$ 200 milhões para atender os municípios da região por meio do programa Abrace o Marajó. Diante disso, a Federação encampou uma iniciativa para que recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e dos diversos setores produtivos sejam atraídos para a região.

“Nós montamos essa estratégia porque o Marajó tem níveis de desigualdades piores do que o semiárido nordestino. A ideia é que o Basa aplicasse os R$ 200 milhões, mas também que nós pudéssemos aplicar os recursos do FNO para fazer o desenvolvimento das regiões. Estamos organizando esse projeto que vamos fazer nos 16 municípios para mostrar para a sociedade que existem alternativas econômicas para o Marajó”, afirma.

A preocupação em torno da questão se deve ao fato de que as mais recentes pesquisas mostram que sobre os indicadores sociais de todo o arquipélago figuram entre os mais baixos do estado do Pará e até do Brasil. Melgaço, por exemplo, aparece em último lugar na lista do Atlas do Desenvolvimento Humano. Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Santa Cruz do Arari e São Sebastião da Boa Vista também estão entre as piores colocações do ranking, enquanto que apenas Salvaterra e Soure tem uma posição mediana.

Para enfrentar esse desafio, a Faepa acredita que é necessário um esforço coletivo, envolvendo o poder público, organizações da iniciativa privada e a escuta da própria população do arquipélago. “Nós vamos conversar com todos os prefeitos e vamos mostrar que as desigualdades são as piores porque nós não remos consciência política. Eu entendo que essa reunião é importante para discutir com a Associação dos Prefeitos, o Ministério das Mulheres, a Federação das Indústrias, o Sebrae, todos as entidades ligadas ao setor rural e consultar a população do Marajó. É ela que vai decidir se quer mudar e vai contar com o nosso apoio”, destacou Carlos Xavier.

