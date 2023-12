Faepa lança movimento ‘Invasão Zero – Pará’

O movimento “Invasão Zero – Pará” foi lançado no dia 29 de novembro, durante o 60º Encontro Ruralista, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), evento que reúne os presidentes de sindicatos de produtores rurais, coordenadores de núcleos regionais e lideranças rurais.

O movimento é uma iniciativa que vem se expandindo nacionalmente e tem como foco evitar e atuar nos esbulhos e invasões de propriedades rurais, buscando sempre a interação com as instituições de segurança pública, no intuito de defender e assegurar o direito de propriedade, garantir a segurança jurídica dos investimentos, diminuir os crimes no campo e proteger as reservas ambientais.

Esse movimento mostra-se pertinente à medida que as invasões de propriedades rurais vêm apresentando significativo crescimento no Brasil e no Pará com grupos de pessoas perpetrando crimes de esbulho, furto e roubo, que além de danos materiais e ambientais causados, colocam em risco a vida dos proprietários, de seus colaboradores e familiares.

VEJA MAIS

Crime

A invasão de propriedade constitui crime tipificado no Código Penal Brasileiro, e não se justifica em um país e estado de dimensões continentais, como o Brasil e o Pará. O território paraense, inclusive, abriga o maior número de projetos de assentamento da reforma agrária do país, com número significativo de lotes disponíveis.

O campo precisa de paz para produzir, pois a produção agropecuária além de garantir a segurança alimentar da população, gerar riqueza, emprego e renda, impulsiona o desenvolvimento socioeconômico do interior, do estado e do Brasil.