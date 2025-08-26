Faepa e CNA destacam potencial do agronegócio paraense na 10ª edição do AgroBrazil, em Belém

Representantes de embaixadas de vários países visitaram o Pará entre os dias 17 e 22 de agosto para conhecer práticas inovadoras e sustentáveis do agronegócio brasileiro. O programa faz parte da 10ª edição do AgroBrazil, promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa).

Entre os presentes na agenda estavam Wolfgang Bindseil, vice-embaixador da Alemanha, Wu Changxue, conselheiro Agrícola da China, Kentaro Kawata, conselheiro de Transportes, Portos e Aeroportos e Turismo do Japão, Trần Lâm Nga, primeira-secretária do Vietnã, Marco Antonio Huerta Sánchez, primeiro-secretário - Assuntos Econômicos e Comerciais do México, Joao Augasse Jequié Junior, representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

Durante a programação, os visitantes percorreram uma fábrica de chocolate com cacau nativo da Amazônia, uma fazenda referência em melhoramento genético de búfalos, propriedades produtoras de açaí e dendê, além de uma unidade modelo de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), entre outras ações.

O roteiro incluiu ainda apresentações na sede da Faepa, em Belém, e no Sindicato Rural de Paragominas, para que os diplomatas conheçam o cenário econômico e produtivo da região, que sediará a COP 30 em novembro.

O presidente da Faepa, Carlos Fernandes Xavier, destacou o trabalho realizado por produtores rurais do Pará, que atuam com sustentabilidade e garantem desenvolvimento local. “Sustentabilidade não é discurso, é uma prática diária para continuar produzindo”, afirma.

Para Fernanda Maciel, diretora-adjunta de Relações Internacionais da Confederação, “o contato direto com os produtores rurais permite que os diplomatas compreendam o papel da agropecuária na conservação da floresta e na geração de renda e empregos”.

O coordenador de Inteligência Comercial e Defesa de Interesses da CNA, Felipe Spaniol, ressaltou que, durante a visita, os representantes das embaixadas tiveram a oportunidade de ter contato com diferentes realidades produtivas. “Eles podem ver que sustentabilidade e produção caminham juntas, garantindo alimentos para o Brasil e para o mundo”, destaca.

Boas impressões

Ao longo das visitas, os diplomatas puderam interagir diretamente com produtores rurais, ouvir relatos sobre os desafios e oportunidades da região amazônica e observar como as diferentes realidades produtivas se desenvolvem de forma sustentável e responsável.

Wolfgang Bindseil, vice-embaixador na Embaixada da Alemanha, declarou que a experiência no Pará deixa clara a força do agro na região e o compromisso dos produtores em inovar para aliar produtividade e preservação.

“O que mais me impressionou foi a força de inovação dos agricultores da Amazônia. Eles não estão apenas focados em aumentar a produção, mas também em reduzir o impacto na natureza e proteger a floresta. Esse caminho para o futuro me parece muito promissor”, afirma.

Programa

Criado em 2017, o AgroBrazil já recebeu representantes de mais de 30 embaixadas para mostrar de perto a força e a inovação da produção agropecuária em seis estados.

A iniciativa visa reforçar a imagem positiva do campo brasileiro junto a mercados estratégicos. Durante as visitas, os representantes das embaixadas conferem de perto tecnologias avançadas, práticas de manejo que respeitam o meio ambiente e a biodiversidade, além de cuidados com a sanidade e o bem-estar do rebanho.

Confira um pouco mais da visita dos diplomatas no Pará:

AgroBrazil