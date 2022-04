Serviço social: curso, carreira e mercado de trabalho

Por muito tempo, a imagem do profissional de serviço social esteve muito associada ao estereótipo da mulher bondosa e caridosa que ajuda os mais necessitados. Mas a realidade é diferente e muito mais ampla, revelando uma atuação importante para a garantia da cidadania.

Os assistentes sociais trabalham diretamente com a viabilização das políticas públicas e aplicação dos direitos sociais relacionados às áreas da saúde, trabalho, educação, lazer, cultura, entre outros campos. Dessa forma, as principais áreas de atuação desses profissionais são na política de assistência social, na política pública de saúde, no ambiente sociojurídico, na educação e nas relações de trabalho. É possível ver assistentes sociais em cargos na administração pública, em empresas privadas, ONGs e junto aos movimentos sociais.

Partindo dessa premissa, não existe um perfil comportamental predefinido para esse profissional e sim habilidades que serão desenvolvidas ao longo do curso, como explica a professora Tainã de Sá Porto, assistente social e mestra em Serviço Social, Políticas Públicas e Desenvolvimento na Amazônia.

“Podemos citar a compreensão crítica da realidade social brasileira e a capacidade técnica para elaborar, avaliar e operacionalizar as políticas públicas sociais, além de habilidades interpessoais como a escuta qualificada, bem como a capacidade de lidar com pessoas e trabalhar em grupo”, ressalta ela, que é professora curso de graduação em Serviço Social da Esamaz e da pós-graduação em Gestão e Planejamento de Políticas Públicas em Serviço Social da instituição.

Cada área dessa profissão tem suas particularidades, mas de maneira geral, o assistente social irá trabalhar com o atendimento ao público (usuários dos serviços sociais) com a finalidade de viabilização e concretização dos direitos sociais destas pessoas, mediando relações em várias esferas.

A professora Tainã de Sá Porto ressalta a importância do assistente social saber trabalhar em equipe e interdisciplinarmente (Arquivo Pessoal)

A necessidade de interagir com profissionais de diferentes áreas e ter que lidar com situações delicadas da vida de terceiros exigem do assistente social uma sensibilidade aguçada, poder de convencimento e negociação, além de proatividade, assiduidade e comprometimento.

Para o desenvolvimento dessas e outras habilidades, bem como oferecer um amplo espectro profissional para aqueles que desejam seguir carreira no serviço social, a Esamaz possui o curso de graduação e três cursos de especialização na área: Gestão e Planejamento de Políticas Públicas em Assistência Social; Serviço Social no Sistema Sóciojurídico e Educação na Perspectiva da Inclusão.

“Esses cursos de especialização são direcionados para os assistentes sociais recém-formados, mas existem outros em áreas afins que os egressos do curso também podem fazer para seguir com uma boa qualificação”, afirma Tainã Porto.

