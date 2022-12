Pensando em trocar de curso? Saiba o que fazer

A inserção no ensino superior é uma fase marcante na vida do estudante e pode gerar dúvidas, muitas vezes a escolha da graduação é definida por vários fatores e durante a jornada o estudante percebe que as expectativas são outras. Mas o que fazer na hora de trocar de curso?

A professora Maria Eline Pereira, coordenadora do curso de bacharelado em Psicologia do Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz) explica sobre as trocas de graduação e dá dicas para lidar com a situação.

Maria explica que as dúvidas na carreira e a mudança do curso em si pode afetar o estudante de diferentes formas e que ele deve se sentir livre para tomar a decisão mais conveniente para ele. “Muitos alunos entram muito jovens, adolescentes com maturidade suficiente ou não, para fazer uma escolha que para muitos será para a vida toda. Acredito que o aluno deve ter liberdade para escolher e para mudar caso não se identifique com o curso”.

A professora Maria Eline Pereira, coordenadora do curso de bacharelado em Psicologia do Uniesamaz, explica sobre o processo de transferência de graduação. (Arquivo pessoal)

Alguns sinais como falta de motivação para assistir às aulas e se sentir infeliz ao imaginar o futuro profissional podem ser um alerta sobre a insatisfação. É importante analisar e avaliar as verdadeiras motivações para decidir qual caminho seguir.

A professora ainda pontua que, muitas vezes, a opção da profissão não é uma decisão apenas do aluno. “A escolha do curso foi do aluno ou de um familiar? A insatisfação ou falta de motivação pode ocorrer pela constatação de que ele não se identifica com o curso, ou seja, nada o atrai. Temos visto egressos que trocaram de curso e hoje são excelentes profissionais”.

Ela orienta que antes de fazer a troca, o aluno deve buscar informações sobre as questões mais práticas entre o curso atual e o futuro, por exemplo, disciplinas que podem ser creditadas, matriz curricular, formação dos docentes, possibilidades de estágios e projetos e a metodologia de avaliação.

Após a decisão tomada, é necessário se informar sobre as questões burocráticas para a troca de curso. O Uniesamaz oferece uma estrutura completa de apoio ao estudante com a coordenação de todos os cursos à disposição para esclarecer dúvidas e apresentar os cursos.

O Centro Universitário também está de portas abertas para receber graduandos de outras instituições com o processo de transferência, sendo necessário os seguintes documentos: histórico escolar, conteúdo programático do curso de origem e documentos pessoais e se dirigir à Unidade São Pedro para efetivar a matrícula.