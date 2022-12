Curso técnico ou graduação: saiba as diferenças

A escolha da carreira é um momento decisivo e que pode gerar muitas dúvidas, por isso é fundamental conhecer todas as possibilidades para tomar a decisão mais adequada. Além do curso de graduação, mais conhecido e geralmente a escolha mais comum dos estudantes, existe o curso técnico, que conta com inúmeras vantagens e possibilidades de crescimento profissional.

O curso técnico possui uma duração mais curta em comparação ao de graduação, além de oferecer um conhecimento mais especializado e destinado à parte prática da área. Geralmente é mais indicado para quem deseja uma inserção mais rápida ao mercado de trabalho.

Os cursos técnicos possuem formações mais focadas na parte prática com preparação para o mercado de trabalho. (Rfstudio / Pexels)

Outra vantagem é o investimento, com um custo inferior à graduação e menor tempo de duração. O material didático e de apoio também contam com preços mais acessíveis aos estudantes.

A grade curricular é formada por disciplinas focadas na formação prática com abordagens destinadas ao setor mais operacional permitindo o conhecimento amplo da área.

O estudo da especialização técnica também possibilita uma escolha mais assertiva da graduação, porque o aluno já possui um entendimento da área facilitando sua decisão.

Já o curso de graduação dispõe de um conhecimento mais amplo e geral da área escolhida, juntando disciplinas teóricas e práticas com um período mais longo de duração. Os bacharelados duram, em média, de 4 a 6 anos e os tecnológicos com 2 a 3 anos. As licenciaturas são destinadas à atuação como professor com disciplinas como didática e metodologia de ensino.

Desenvolvimento pessoal, networking, crescimento profissional, estabilidade financeira e construção de carreira estão entre os benefícios de escolher a graduação. O período de curso permite ao estudante o amplo conhecimento da área com o desenvolvimento de suas habilidades associado a troca de conhecimentos de alunos e profissionais da área.

A decisão pelo curso superior também possibilita estabilidade financeira e oportunidades de carreira, como cursos de especialização e competitividade no mercado.

O Centro Universitário da Amazônia (Uniesamaz) possui as duas modalidades de ensino: graduações (bacharelado e licenciatura) com aulas práticas e teóricas com estrutura de salas de aula, laboratórios e vivências da profissão. E a EsamazTec com a oferta de cursos profissionalizantes com formações específicas, laboratórios, estrutura diferenciada e corpo docente focado em ensino técnico.