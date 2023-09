Faculdade e centro universitário: qual a diferença? Entenda com a Fibra

No universo do ensino superior, existem diferentes tipos de classificação entre as instituições, entre elas: faculdade e centro universitário. Apesar de parecerem similares, essas instituições apresentam diferenças importantes que podem influenciar na formação acadêmica e profissional dos estudantes. Conheça os detalhes e confira os diferenciais do Centro Universitário Fibra.

Faculdade x Centro Universitário

A faculdade é um tipo de instituição de ensino superior, vinculado à prestação de serviços educacionais com menor autonomia, priorizando frequentemente uma ou poucas áreas do conhecimento. Isso porque a abertura de cursos depende da autorização do Ministério da Educação (MEC). Seu papel principal é transmitir o conhecimento em determinada área, não à toa, é o primeiro estágio de uma instituição de nível superior.

Os docentes de uma faculdade podem ter a titulação mínima de especialização lato sensu (gerais, que não envolvem necessariamente pesquisa). Outra característica é que a faculdade não necessita oferecer pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado com produção científica).

Já os centros universitários são maiores que as faculdades, estas instituições de ensino superior, públicas ou particulares, englobam uma ou mais áreas de conhecimento. Têm autonomia para criar, gerenciar e extinguir cursos e programas de ensino superior, dentro de sua sede, e, além disso, se destacam pelo nível de titulação do corpo docente e pela qualidade ofertada em seus serviços

Em Belém, o Centro Universitário Fibra é referência na educação superior há 20 anos e oferece 14 cursos de graduação nas áreas administrativa, jurídica, educacional e da saúde. Sendo muitos deles avaliados com a nota máxima do MEC. A instituição também oferece laboratórios de informática, biblioteca, além de espaços como clínicas altamente equipadas, ambulatório de ensino e NPJ para as práticas que iniciam desde os primeiros semestres do cursos.

Para saber mais sobre a Fibra e ficar por dentro dos cursos de graduação, clique aqui.