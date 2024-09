Faculdade Cosmopolita: saiba tudo sobre a primeira década de história da instituição

Quando se trata de educação, conseguir se consolidar no mercado é um desafio, visto que esse setor está sempre passando por atualizações. Com uma trajetória de 10 anos de sucesso em Belém, a Faculdade Cosmopolita é referência em ensino superior de qualidade, pois promove o ensino, a investigação científica e a extensão em nível superior.

Dentro dessa perspectiva, a instituição proporciona condições concretas para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento do Estado do Pará, direcionando suas políticas e ações para o avanço do conhecimento com base nos problemas e demandas da comunidade na qual está inserida.

De acordo com Erika Oliveira de Alencar, coordenadora do curso de direito da Faculdade Cosmopolita, a instituição tem crescido em razão da qualidade de ensino demonstrada, tanto pelos excelentes profissionais colocados no mercado de trabalho, quanto pelas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação (MEC). Um exemplo disso são os cursos de direito e administração, que foram avaliados com a nota máxima pelo MEC.

“O diferencial da Cosmopolita é a consistência teórica e prática trabalhadas no dia a dia da faculdade com o seu corpo discente. Diversas atividades práticas desenvolvidas para aliar o conhecimento teórico com o conhecimento prático, todos acompanhados e orientados por professores especializados. A instituição oferece uma excelente estrutura física, contendo estacionamento privativo, salas climatizadas, biblioteca física e virtual para utilização dos discentes e docentes e auditório amplo”, destaca Erika.

Erika Oliveira de Alencar, coordenadora do curso de direito da Faculdade Cosmopolita, destaca que algus cursos da instituição têm nota máxima na avaliação do MEC (Arquivo pessoal)

Diferenciais

Para Marcelo Portella da Silveira, aluno do 4° semestre de enfermagem, estudar na Faculdade Cosmopolita tem sido uma experiência incrível, pois os professores são altamente qualificados e estão sempre prontos para ajudar.

Marcelo Portella da Silveira, aluno de enfermagem da Cosmopolita, comenta que a inovação é um dos principais diferenciais da instituição de ensino (Arquivo pessoal)

“A estrutura da faculdade é moderna e bem equipada, o que facilita muito o aprendizado. Além disso, a coordenação é muito atenciosa e organizada. As atividades complementares são variadas e enriquecem muito a formação. Recomendo muito a Cosmopolita para quem busca uma educação de qualidade em Belém”, elogia o discente.

Já o aluno egresso, Alex Geovany da Silva, que fez a graduação em engenharia civil na Faculdade Cosmopolita, ressalta que o grande diferencial da instituição é o seu engajamento com a comunidade e com projetos de extensão, além de aulas 100% presenciais”, pontua.

Alex Geovany da Silva estudou na Cosmopolita e elogia os projetos de extensão da faculdade (Arquivo pessoal)

É válido ressaltar que a Faculdade Cosmopolita estimula o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, além de prestar serviços especializados à comunidade. Para saber mais sobre a história e cursos da instituição de ensino superior, clique aqui.