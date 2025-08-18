Faculdade Cosmopolita recebe embaixador da China e fortalece laços para a COP30

A Faculdade Cosmopolita, em Belém, foi palco de um encontro diplomático que reforça o diálogo e a cooperação entre Brasil e China, no dia 13 de agosto. A instituição recebeu a visita de uma comitiva da Embaixada da China no Brasil, liderada pelo embaixador Zhu Qingqiao e composta por ministros, conselheiros e a secretária da representação diplomática.

A recepção foi conduzida pelo diretor-geral da Faculdade Cosmopolita, Jian Zhong Yang, acompanhado da diretora administrativa, Edneya Lima, e da diretora acadêmica, professora Vanessa Galúcio. O grupo apresentou aos visitantes a estrutura física e tecnológica da instituição, incluindo salas de aula, laboratórios e demais espaços acadêmicos.

Durante a reunião, o diretor-geral colocou à disposição da Embaixada Chinesa os ambientes institucionais da faculdade para utilização durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em 2025. A proposta visa oferecer suporte logístico e institucional para atividades, reuniões e eventos paralelos que envolvam a delegação chinesa durante o período do encontro climático.

O gesto foi recebido como um símbolo da abertura da Cosmopolita para fortalecer parcerias internacionais e contribuir para o intercâmbio cultural, científico e educacional. “A COP30 será um momento histórico para Belém e queremos que nossa faculdade seja um ponto de apoio e de encontro para debates globais que impactam diretamente o futuro de nossos alunos e da comunidade”, afirmou o diretor-geral Jian Zhong Yang.

A visita também reforça o papel estratégico da educação como ponte para a cooperação internacional e o desenvolvimento sustentável. Segundo o embaixador Zhu Qingqiao, a China tem interesse em estreitar laços com instituições brasileiras que promovam inovação, ciência e integração cultural.

Com a aproximação da COP30, a Faculdade Cosmopolita se posiciona como parceira ativa no cenário internacional, conectando o presente de seus estudantes e da comunidade acadêmica com os desafios e oportunidades do futuro global.

Texto: Assessoria de Comunicação da Faculdade Cosmopolita