Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Faculdade Cosmopolita recebe embaixador da China e fortalece laços para a COP30

Instituição oferece estrutura para delegação chinesa e reforça cooperação internacional em evento climático global

Conteúdo sob responsabilidade da Faculdade Cosmopolita
fonte

Comitiva da Embaixada da China visita a Faculdade Cosmopolita reforçando laços de cooperação às vésperas da COP30 (Divulgação/ Faculdade Cosmopolita)

Faculdade Cosmopolita, em Belém, foi palco de um encontro diplomático que reforça o diálogo e a cooperação entre Brasil e China, no dia 13 de agosto. A instituição recebeu a visita de uma comitiva da Embaixada da China no Brasil, liderada pelo embaixador Zhu Qingqiao e composta por ministros, conselheiros e a secretária da representação diplomática.

A recepção foi conduzida pelo diretor-geral da Faculdade Cosmopolita, Jian Zhong Yang, acompanhado da diretora administrativa, Edneya Lima, e da diretora acadêmica, professora Vanessa Galúcio. O grupo apresentou aos visitantes a estrutura física e tecnológica da instituição, incluindo salas de aula, laboratórios e demais espaços acadêmicos.

Durante a reunião, o diretor-geral colocou à disposição da Embaixada Chinesa os ambientes institucionais da faculdade para utilização durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em 2025. A proposta visa oferecer suporte logístico e institucional para atividades, reuniões e eventos paralelos que envolvam a delegação chinesa durante o período do encontro climático.

O gesto foi recebido como um símbolo da abertura da Cosmopolita para fortalecer parcerias internacionais e contribuir para o intercâmbio cultural, científico e educacional. “A COP30 será um momento histórico para Belém e queremos que nossa faculdade seja um ponto de apoio e de encontro para debates globais que impactam diretamente o futuro de nossos alunos e da comunidade”, afirmou o diretor-geral Jian Zhong Yang.

A visita também reforça o papel estratégico da educação como ponte para a cooperação internacional e o desenvolvimento sustentável. Segundo o embaixador Zhu Qingqiao, a China tem interesse em estreitar laços com instituições brasileiras que promovam inovação, ciência e integração cultural.

Com a aproximação da COP30, a Faculdade Cosmopolita se posiciona como parceira ativa no cenário internacional, conectando o presente de seus estudantes e da comunidade acadêmica com os desafios e oportunidades do futuro global.

Texto: Assessoria de Comunicação da Faculdade Cosmopolita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

Embaixada da China

seliganacosmopolita2025

COP 30

OLiberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda