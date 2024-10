FAC 2024 reúne criações de 116 artesãos, de 19 municípios paraenses

A 12ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC) foi aberta ao público nesta quinta-feira (10), no estacionamento do Parque Urbano Porto Futuro, em Belém, com objetivo de criar um ambiente favorável para bons negócios dos 116 artesãos paraenses participantes. A maior estrutura de todas as edições da Feira tem 122 estandes para exposição e comercialização de produtos, em mais de 3000 m² de área. A entrada é gratuita, das 10h às 22h, exceto no domingo (13), quando estará aberta ao público das 15h às 22h.

A FAC 2024 foi aberta com a bênção da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que foi conduzida pelo bispo auxiliar na Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, e Dom Felipe Dieckman, da Arquidiocese do Tocantins e contou com a participação do coral do Preventório Santa Terezinha, formado por 40 crianças.

"O Círio tem uma dimensão artística e lúdica, de festa, de encontro. Portanto, ele tem muitas dimensões, e a FAC é uma delas, pois representa essa dimensão artística", disse Dom Antônio. Após a bênção, a Imagem de Nossa Senhora percorreu os corredores da FAC para abençoar os artesãos e o público visitante.

“A FAC é a nossa principal ação de fomento ao empreendedorismo e aos pequenos negócios nesse período, que é a festividade do Círio de Nazaré, por entendermos o quanto é um momento muito propício para impulsionar o trabalho dos artesãos. A Feira vem crescendo nos últimos anos, sendo esta edição a maior de todas”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

A área de exposição da Feira reúne um rico trabalho de artesãos de 19 municípios do Estado, em várias tipologias, como miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré. Os artesãos foram selecionados por uma equipe de curadores, que levou em conta sete critérios: qualidade, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, uso da tag e qualidade de embalagens.

Pela primeira vez na FAC, a artesã Mônica Mota vai expor suas peças em arte macramê (tecelagem com uso de nós), da marca "É Nós Amazônida", criada em 2021. "Estou com uma expectativa muito grande, pois a a FAC é o sonho de qualquer artesão. Sei que a visibilidade é muito boa. Durante esses dias, o público poderá conferir várias peças, como chaveiros, colares e escapulários, todas feitas com muito carinho", disse ela, que trabalha com o artesanato para o Círio há três anos.

Área de exposição da Feira reúne um rico trabalho de artesãos de 19 municípios do Estado (Cláudio Pinheiro)

A opinião de Mônica é compartilhada pela artesã paraense Edivânia Santos, da loja Amazônida Biojoias, que também participa da FAC pela primeira vez. "Sempre frequentava como cliente e este ano estou expondo minhas peças. Então, a expectativa é fazer muitas vendas, mas também de poder fazer com que o público leve um pedacinho da Amazônia para casa e conheça essa flora maravilhosa", disse ela, ressaltando que o público encontrará em seu estande brincos, pulseiras, colares e produzidos a partir de elementos amazônicos, como fios e sementes, entre outras peças.

O design de interiores Yuri Lélis, que mora em Fortaleza, no Ceará, está em Belém para passar o Círio de Nazaré com a família e aproveitou para conferir as novidades da FAC. " A Feira de artesanato pra mim serve de inspiração, serve para pegar algumas referências do Círio porque aqui se concentra muita coisa legal e consigo trazer isso para o meu trabalho. Os artesãos paraenses estão de parabéns, pois fazem um trabalho primoroso", comentou ele.

A empresária Telma Pontes estava na FAC para comprar alguns itens para o almoço do Círio, que vai reunir toda a família no domingo (13), no bairro da Pedreira. "A feira está linda! Aproveitei para comprar algumas toalhas e objetos para fazer a mesa do Círio. A estrutura está muito boa, refrigerada, as pessoas se sentem acolhidas. Estou muito surpresa com qualidade de tudo, todos estão de parabéns", disse ela.

Mundo Amazônia

Durante os sete dias de feira, o público poderá conferir um espaço onde cinco cinco indígenas artesãos paraenses estão expondo peças produzidas por eles e que retratam suas culturas, como acessórios (brincos e colares), cestarias e artesanatos. Um ambiente de negócios favorável aos indígenas que já iniciaram um trabalho de gestão com o Sebrae/PA e são acompanhados pela Secretaria dos Povos Indígenas do Pará (SEPI), do Governo do Estado, e pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Vitrine Amazônia

Em outro espaço voltado para gastronomia, 11 empresas paraenses atendidas pelo Sebrae/PA, estão com suas produções relacionadas à gastronomia paraense. São bombons regionais, biscoitos regionais, geleias, temperos, molhos, bebidas, bolos, vatapá instantâneo, produtos já prontos ao consumo, que representam o sabor e a cultura paraenses.

Sabores diversos

Na FAC também há uma área de alimentação, com food trucks e quiosques em dois ambientes. Os 11 empreendedores oferecem um cardápio variado, para agradar a vários paladares, composto por opções de comidas típicas, geleias, petiscos regionais, pipocas gourmet, churros, sorvetes, biscoitos, palha italiana com toque amazônico, sucos regionais, cafés e até temperos tradicionais da região.

Espaço Kids

Uma das novidades da FAC 2024 será o Espaço Kids, uma área dedicada a demonstrar a cultura paraense por meio de desenhos e pinturas, com monitores para a criançada de divertir e aprender. No local, haverá apresentações do Balada Kids, nos dias 11 e 15 de outubro, e Flauta Doce da Amazônia, no dia 14 de outubro, sempre às 17h30. O espaço é voltado para crianças de 0 a 12 anos.

FAC Musical

Artistas paraenses e ministérios de música da igreja Católica estão na programação da FAC Musical. As apresentações ocorrem em um palco montado na área externa do evento, todos os dias, a partir das 19h, com entrada gratuita. Estilos variados, foram pensados para agradar a diversos públicos, como música católica, carimbó, pop rock, MPB, Zouk, reggae, samba, pagode, afro beat, regional.

São 14 atrações: Ministério Sal e Luz, Maria Lu, Álibi de Orfeu, Gabriel Xavier, Cântico Três, Silvan Galvão e Banda, Alex Ribeiro, Julia Passos, Sandrinha Eletrizante, Carimbolando, Reggae Town, Arthur Espíndola, Jeff Moraes e Arraial do Pavulagem com a participação de Luê Soares.

Sobre a FAC

A Feira faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. O objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira. A FAC é resultado da fusão, há 12 anos, de duas iniciativas: A Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.

A FAC é realizada pelo Sebrae/PA e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

