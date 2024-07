Exposição “Um Salvador Dalí na AP” apresenta obra do grande pintor espanhol

Um marco cultural inédito para a Assembléia Paraense. Assim pode ser definida a exposição “Um Salvador Dalí na AP”, que será aberta no Deck 360º no próximo dia 17, quarta-feira, às 19h. A iniciativa é uma oportunidade excepcional de contemplar de perto uma das mais magníficas obras do celebrado pintor espanhol, considerado o “Mestre do Surrealismo”.

O curador e diretor artístico-cultural da AP, Thiago Lima, ressalta que “trazer a obra do renomado Salvador Dalí para um espaço tão icônico como a Assembleia Paraense, não apenas enriquece culturalmente o clube, mas também amplia o acesso à arte de alta qualidade para aqueles que visitarem a exposição”.

A exposição, realizada em parceria com o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), ficará em cartaz até o dia 10 de agosto, com visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h. Além da espetacular obra de Dalí, a exposição contará com arte contemporânea de artistas nacionais e internacionais.

São eles: Caciporé Torres (SP); Sonia Ebling (RS); Jorge dos Anjos (MG); Guita Lerner (SP); Elvio Becheroni (Itália); Semíramis (Espanha); Bruno Giorgi (RJ); Norma Santaella (SP); Pietrina Checcacci (Itália); Odette Eid (Líbano); Yutaka Toyota (Japão); Francisco Gonzalez (SP); Claudio Tozzi (SP); Dina Oliveira (PA); Nina Matos (PA); Jorge Eiró (PA); Décio Soncini (SP); Geraldo Teixeira(PA); Márcia Crispin e Emmanuel Nassar (PA).

A grandiosidade da exposição pretende não apenas ampliar o acesso ao acervo do Museu de Arte Brasil-Estados Unidos (MABEU), mas apresentar aos associados da AP uma maior diversidade de artistas e obras.

“As obras expostas não só enriquecem esteticamente o espaço, mas também incentivam o diálogo e a reflexão sobre temas que transcendem fronteiras culturais e temporais", destaca Thiago Lima.

Sobre Salvador Dalí

Artista renomado, talentoso, multifacetado, excêntrico, polêmico, Salvador Dalí é uma das figuras mais emblemáticas do século XX. Suas obras com influências oníricas são reverenciadas mundialmente. Com inventividade e imaginação surreal, possuía um estilo de vanguarda e libertador.

Apesar de ser reconhecido por sua arte na pintura, Dalí também se expressou em outras áreas, como a do cinema, literatura, escultura, ilustração e fotografia. Seu nome completo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali i Domènech. Nasceu em 11 de maio de 1904 na cidade de Figueres, na Catalunha, Espanha, e faleceu na mesma localidade, em 1989.

"'Um Salvador Dalí na AP' não é apenas uma exposição, mas um evento que valoriza a arte, a educação cultural e o patrimônio histórico, destacando o papel fundamental que instituições como a Assembléia Paraense e o CCBEU desempenham na promoção da cultura e no enriquecimento da vida cultural em nossa região“, detalha Thiago Lima.

Entrada dos associados e convidados

O evento é de livre acesso aos sócios e convidados de sócio com emissão de convite da cota mensal. Público de todas as idades (sócios e convidados) poderá ter acesso ao evento.