Evento de engenharia e agronomia discute descarbonização, créditos de carbono e sustentabilidade

Na tarde desta terça-feira, 8, a 79ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), em Salvador, sediou o painel “COP30: O papel do Sistema Confea/Crea e Mútua nas ações globais de combate às mudanças climáticas”, moderado pela presidente do CREA-PA, Eng. Civil Adriana Falconeri. O evento, realizado na arena de inovação, abordou temas centrais para o futuro sustentável do Brasil e do mundo, focando em estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.



O painel teve início com a apresentação do Eng. Florestal Carlos Roberto Sanquetta, que trouxe à discussão o mercado de carbono. Sanquetta destacou as vantagens dos créditos de carbono, como a flexibilidade e a economicidade do sistema, além dos co-benefícios gerados. “As mudanças climáticas são uma realidade. A descarbonização é urgente. Para o futuro do planeta, precisamos buscar medidas imediatas”, afirmou Sanquetta, enfatizando a necessidade de ações rápidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

Evento foi palco de discussões que contribuam para um desenvolvimento sustentável (Divulgação/CREA-PA)

A segunda palestra foi conduzida pelo professor e Eng. Agrônomo Clever Briedis, que abordou a recuperação e conservação de solos como uma estratégia essencial para mitigar o efeito estufa. Segundo Briedis, o Brasil tem um papel crucial nesse contexto, com grande potencial para liderar o mundo na redução de gases de efeito estufa por meio da preservação e recuperação de seus solos. “A conservação do solo é uma ferramenta poderosa que o Brasil pode e deve usar para combater as mudanças climáticas globalmente”, declarou o palestrante.



O tema seguinte, “Cooperativismo sustentável”, foi apresentado por Eduardo Queiroz, Coordenador de Relações Governamentais do Sistema OCB. Queiroz abordou a importância das cooperativas na promoção de práticas sustentáveis e sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social, especialmente em áreas rurais.

União entre o Sistema Confea/Crea e Mútua é fundamental para avançar em políticas públicas e projetos que contribuam para um desenvolvimento sustentável (Divulgação/CREA-PA)



Encerrando o painel, o Eng. Sanitarista Josué Rocha, diretor-geral da Mútua-PA, apresentou o tema “Habilidades empreendedoras e Competências Verdes”. O diretor da Mútua destacou a importância de capacitar profissionais para desenvolverem habilidades que alinhem inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, reforçando o papel essencial da educação técnica e profissional para um futuro mais verde.



O painel destacou o papel do Brasil nas ações globais de combate às mudanças climáticas, e a importância de iniciativas como a recuperação de solos, o cooperativismo e o mercado de créditos de carbono. Adriana Falconeri ressaltou a importância da união entre o Sistema Confea/Crea e Mútua para avançar em políticas públicas e projetos que contribuam para um desenvolvimento sustentável, com a COP30 despontando como um marco fundamental para o país nesse cenário global.

