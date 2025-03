Estudo revela que 33% dos profissionais já sofreram discriminação em processos seletivos

Um estudo realizado pela Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), revelou que 1 em cada 3 entrevistados (33%) afirma ter sido tratado de forma desigual ou discriminatória durante processos seletivos. O problema é ainda maior entre as mulheres, com 42% relatando essa experiência, enquanto entre os homens o índice é de 23%.

O Panorama de Empregabilidade 2025, realizado em parceria com a Offerwise, mostrou que os principais fatores apontados por estes profissionais foram etarismo (44%), classismo (27%) e padrões estéticos (26%).

Além disso, o estudo identificou os principais motivos que levam candidatos a desistirem de vagas ou seleções. Além da percepção de discriminação, fatores como falta de transparência salarial (26%), processos longos ou confusos (25%) e a ausência de feedback dos recrutadores (20%) são grandes influenciadores.

“O dado sobre discriminação nos processos seletivos evidencia um desafio crítico para o mercado de trabalho. O envelhecimento da população brasileira é uma realidade que só vai se intensificar nos próximos anos. As empresas precisam reavaliar suas estratégias de recrutamento, garantindo seleções mais equitativas e transparentes”, avalia Távira Magalhães, diretora de RH (CHRO) da Sólides. O estudo completo pode ser acessado aqui.

Tecnologia na busca por emprego e nos processos seletivos

A transformação digital também está impactando a forma como os profissionais buscam oportunidades no mercado de trabalho. O estudo aponta que 63% utilizam sites e plataformas especializadas em vagas de emprego, enquanto 50% recorrem às redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. O networking e as indicações são a escolha de 42% dos entrevistados, e 38% preferem agências de recrutamento para encontrar novas oportunidades.

