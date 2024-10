Estão abertas as inscrições para a PalmaCon 2024, principal evento brasileiro do segmento de palma. O evento será realizado nos dias 23 e 24 de outubro, no Hangar, em Belém. A programação é realizada pela Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma (ABRAPALMA) e pela organização da América Support Services. As inscrições seguem até o primeiro dia do evento. Os interessados podem se inscrever pelo site: www.palmacon.com.br.

De acordo com Rafael da Costa Teixeira, diretor da empresa organizadora da PalmaCon 2024, o objetivo do evento é gerar e disseminar conhecimento sobre o setor de óleo de palma; promover networking entre os pequenos, médios e grandes produtores, indústrias, fornecedores e poder público; apresentar inovações e tecnologias; discutir os desafios e oportunidades do setor, além de atrair investimento.

“A PalmaCon é a primeira conferência internacional de palma de óleo brasileira. Será um momento muito importante para apresentar a toda sociedade o potencial desta indústria, principalmente ao Pará, onde localizam-se 85% da produção nacional. A realização da PalmaCon às vésperas da COP 30 reforça a contribuição da indústria de palma de óleo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Será um evento muito importante para o desenvolvimento de políticas públicas para fomentar o setor, facilitar às famílias agricultoras o acesso ao crédito, promover reflorestamento e favorecer a transição energética”, ressalta Rafael.

Alta produtividade

De acordo com dados da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), a palma é uma oleaginosa de alta produtividade cultivada no Brasil desde a década de 60 e tem sido um setor de grande importância para geração de empregos em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Norte do Brasil. Cerca de 85% da produção nacional está concentrada nos municípios do nordeste do Pará.

Vale destacar que essa edição do evento irá contemplar uma área de conferência com painelistas nacionais e internacionais, além de uma exposição de empresas da cadeia produtiva da Palma.

Serviço:

PalmaCon 2024

Data: 23 e 24 de outubro de 2024;

Horário: das 9h às 20h;

Inscrições: www.palmacon.com.br