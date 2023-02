Estação Cosméticos realiza ação de beleza no Rainha das Rainhas

No último sábado, 11, a Estação Cosméticos esteve presente no Rainha das Rainhas, o maior evento de beleza do norte do país, promovendo uma ação com maquiagem e distribuição de brindes para as convidadas do evento.

A iniciativa foi realizada em parceria com a marca Vizzela para fazer parte da memória das mulheres que prestigiaram o Rainha das Rainhas.

A Estação Cosméticos participa do Rainha das Rainhas pelo segundo ano. (Divulgação)

Tamires de Oliveira Lopes, gerente de marketing da Estação Cosméticos, explica que a parceria surgiu em 2020 com a proposta de oferecer uma experiência sensorial aos participantes.

"Planejamos envolver uma experiência sensorial com nossos produtos e atendimento gratuito com a maquiagem, que é marcante no período do carnaval. E além da maquiagem, a cliente ainda ganha um brinde", destaca Tamires.

Para Tamires de Oliveira Lopes, gerente de marketing da Estação Cosméticos, a parceria é de sucesso e a expectativa é seguir para os próximos anos. (Divulgação)

Este foi o segundo ano que a Estação Cosméticos participou do evento com um stand e a expectativa é que a parceria siga nos próximos anos. "É a segunda vez! E com certeza pretendemos estender essa parceria por todos os Rainhas consecutivos, pois não tem como não falar de beleza sem a presença da Estação Cosméticos”.

A ação atendeu 100 mulheres e a repercussão segue além do evento. "Todas saíram satisfeitas, seguiram nossas redes sociais, registraram através de fotos e vídeos todo o atendimento e serviço de excelência que só a Estação Cosméticos tem", finaliza a gerente.