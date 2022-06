Empresa paraense adota práticas inclusivas nas contratações

Junho é o mês dedicado ao Orgulho LGBTQIA+ e a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho é um dos assuntos que vem ganhando cada vez mais espaço. Em Belém, a Estação Cosméticos é uma das empresas que já adota práticas inclusivas para realizar contratações.

Maria da Graça de Carvalho, gerente de Recursos Humanos da empresa, explica que os processos de seleção são focados nas competências e que oportunidades de capacitação estão sempre à disposição dos funcionários. “São incentivados a participar de cursos de desenvolvimento para que possam ter todas as oportunidades de promoção que a empresa oferece”, enfatiza a responsável.

Estação Cosméticos atua no mercado de beleza desde 2017 preservando valores como motivação, integridade e humildade (Divulgação)

Ela completa que na Estação Cosméticos os funcionários não seguem um padrão de comportamento rígido, o ambiente de trabalho permite que possam se expressar do jeito que são. “Queremos que sejam felizes aqui em ser como são”, diz Graça.

Bryan Garcêz Aleixo, colaborador da Estação há quatro meses como atendente na seção de móveis, conta que foi acolhido desde o primeiro momento. “Desde o dia que deixei meu currículo na Estação Cosméticos fui bem recebido, e a estação com toda a sua equipe me recebeu de braços abertos”.

Bryan Aleixo se sentiu acolhido desde o primeiro momento na Estação Cosméticos (Arquivo Pessoal)

A gerente de Recursos Humanos destaca que a humanização é o ponto central da Estação. “Acreditamos na humanização, no orgulho em atender bem nossos clientes e se apaixonar por aquilo que fazemos”. Ela conclui que a maior incentivadora é a proprietária. “E temos na proprietária da estação, o maior exemplo de igualdade no tratamento das pessoas”.

Bryan completa que fazer parte da organização era um sonho antigo e que se tornou realidade. “Me sinto feliz em ser quem eu sou aqui. Sempre quis fazer parte dessa equipe e hoje sou grato pela oportunidade”.

A Estação Cosméticos está no mercado desde 2017 com a missão de levar beleza e bem-estar aos clientes; criar parcerias duradouras e respeitosas com os fornecedores e proporcionar o melhor ambiente de trabalho para seus colabores preservando a motivação, a integridade, a humildade, a determinação e a valorização, valores da empresa.