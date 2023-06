Estação Cosméticos se destaca na premiação Líderes do Pará 2023

No último dia 21 deste mês foi realizado o evento “Líderes do Pará", promovido pela Negócios & Destaques para homenagear e reconhecer as personalidades líderes em destaque no Estado do Pará.

A Estação Cosméticos esteve presente no evento e a Rita Silveira, diretora da instituição, foi premiada como Líder 2023 na categoria loja de cosméticos.

Na ocasião, a diretora foi representada pelo Carlos Silveira, diretor administrativo da Estação Cosméticos, que recebeu o prêmio acompanhado da sua filha Fernanda Silveira e de parte da equipe corporativa da empresa com a Cleia Oliveira, gerente do financeiro; Rosana Oliveira, gerente do setor de compras; Tamires Oliveira e Camila Martins, que compõem o marketing, e os gerentes das lojas Presidente Vargas e Cidade Nova, respectivamente, Fernando França e Angélica Carvalho.

Diretora da Estação foi representada pelo diretor administrativo, sua filha e parte da equipe corporativa da empresa (Divulgação)

A votação para indicação do líder da categoria foi realizada de forma online pela plataforma Negócios & Destaques. A diretora Rita Silveira foi selecionada e apta para receber o prêmio a partir dos votos quantitativos.

A premiação reflete o resultado de um empenho da Estação que vem sendo realizado desde a sua inauguração com comprometimento, amor e trabalho durante os cinco anos da existência da empresa.

E também a concretização da missão do grupo que visa levar a beleza e o bem-estar aos clientes, os responsáveis pelo sucesso e criar parcerias duradouras e respeitosas com toda a cadeia participante do processo, desde fornecedores até os clientes.

A empresa também prioriza o melhor ambiente de trabalho possível para o desenvolvimento dos seus colaboradores e segue no objetivo de ajudar a construir um mundo com mais beleza e autoestima levando embelezamento para todos.

Atualmente, a Estação Cosméticos conta com oito lojas em Belém, região metropolitana e Castanhal com uma variedade de produtos de beleza, além de itens para montar o seu próprio negócio no ramo da beleza e estética.

Além do atendimento de qualidade, as redes sociais da empresa oferecem dicas de produtos e tutoriais de maquiagens e penteados para ajudar na hora de preparar o look para sair. Acesse aqui e confira.

A Estação Cosméticos também oferece conforto e praticidade para os seus clientes com o serviço de delivery nas unidades de Belém, Ananindeua, Icoaraci e Castanhal. Acesse o instagram e fique por dentro sobre entrega, lojas físicas e muito mais.