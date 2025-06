Espiritualidade: entenda os benefícios das práticas espirituais no dia a dia

A espiritualidade é um caminho essencial para cultivar equilíbrio, clareza e propósito. É importante que ela seja trabalhada mesmo em meio à correria do dia a dia. Se trata da capacidade de manter a conexão com algo maior, seja fé, energia, natureza ou consigo mesmo, por meio de pequenos gestos, rituais e intenções diárias.

Ao contrário do que muitos pensam, essa conexão não exige grandes cerimônias, mas sim presença e consciência. Desenvolver essa prática é fundamental para fortalecer a mente, nutrir o emocional e atravessar os desafios com mais leveza e sentido.

Como a espiritualidade impacta no dia a dia foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

A espiritualidade é algo íntimo, mas também prático, presente no dia a dia. Ela acontece por meio de práticas simples, que ajudam a manter a conexão no cotidiano. "A espiritualidade vem para complementar o nosso dia a dia. De que forma isso acontece? Nós não somos só matéria. Existem coisas que nós não conseguimos explicar, seja um sonho ou coisas que acontecem por coincidência. Então, ela está no nosso dia a dia, tanto de forma intuitiva quanto de forma energética. A espiritualidade também é uma forma de autocuidado. Ela está para te fazer entender quem é você e onde posso melhorar", destaca a taróloga Rainha Iza Araújo.

No dia a dia, a espiritualidade se manifesta através de diversas práticas e atitudes que conectam o indivíduo com algo maior do que si mesmo. Ela pode ser vivenciada de forma religiosa ou não, por meio da natureza, da arte, oração, gratidão ou do cuidado com o próximo. Mas com a rotina cada vez mais corrida, manter a espiritualidade pode se tornar desafiador.

A taróloga destaca algumas orientações para ajudar a equilibrar os afazeres do dia a dia com as práticas espirituais. "O primeiro passo é entender que ninguém é 100% espiritualizado. Você está no trânsito, se estressa. Então, é importante entender que estamos aqui para aprender. No dia a dia, o que você puder para se conter nos momentos de raiva, estresse ou explosão, faça. É importante se observar. É mais fácil apontar o outro. Muitas vezes a gente não se percebe e não se estuda", ressalta.

Além disso, a taróloga aponta dicas para quem quer iniciar uma vida com mais espiritualidade. "Primeira coisa que você precisa fazer é pensar para onde quer ir, qual doutrina quer seguir e o que quer fazer. Comece na oração e busque estudar para entender mais sobre o que quer fazer", finaliza Rainha Iza Araújo.

