Esmac realiza Semana Acadêmica Integrada com debates sobre empregabilidade e empreendedorismo

Anualmente, a Faculdade ESMAC promove a Semana Acadêmica Integrada (SAI). O tema da edição deste ano abordou “Os desafios da empregabilidade e empreendedorismo na região Norte” e teve como finalidade mostrar a importância do empreendedorismo e da empregabilidade para o desenvolvimento econômico da região Norte.

Neste ano, a ESMAC priorizou as cinco grandes áreas do conhecimento previstas como organizadoras dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição: Ciências da Saúde; Direito; Educação e Humanidades; Gestão e Negócios; e Politécnica.

Das linhas de pesquisa definidas para a SAI 2024, a prioridade foi dar visibilidade para aquelas que estivessem relacionadas ao tema da SAI 2024 e que norteiam os eixos prioritários de atuação da ESMAC, como educação, cultura e sociedade; direito e cidadania; meio ambiente e sustentabilidade; saúde e qualidade de vida; gestão e empreendedorismo; além de tecnologia e inovação.

Raízes culturais e diversidade

A SAI 2024 foi pensada sob todos os aspectos, partindo do símbolo concebido graficamente para a semana da ESMAC, a partir da representação da rosa-dos-ventos, que também se assemelha com vários triângulos em direções opostas. O símbolo ultrapassa o sentido estético e imprime significados profundos, visto que o Norte do Brasil está na parte superior do mapa nacional, sendo conhecido por abrigar a maior quantidade de terras indígenas no país.

Essa associação ressalta a ligação da instituição de ensino com as raízes culturais e a diversidade étnica, simbolizada pelas ocas, as moradias tradicionais das tribos indígenas. Além disso, os três bonecos no centro do projeto gráfico são representações simbólicas dos desafios enfrentados na região, especificamente relacionados à empregabilidade e ao empreendedorismo. Esses elementos foram incorporados para destacar não apenas os obstáculos, mas também as oportunidades de crescimento e desenvolvimento nesta área.

Programação

A SAI 2024 - ESMAC celebrou no evento o conhecimento científico, a diversidade cultural e os desafios a serem superados e contou com uma programação em três dias no período de 8 a 10 de maio.

A abertura do evento, realizada no dia 8 de maio, contou com uma belíssima apresentação apoteótica feita por acadêmicos do curso de psicologia, exaltando elementos regionais. Em seguida, ocorreu uma Conferência de abertura proferida por Vera Lúcia Rodrigues Herculano e Kleber Eduardo Broseghini, do Sebrae, além da Campanha: “EU TENHO LATTES !”, dirigida pela profa. Ma. Renata Amaral.

No entorno do espaço acadêmico, a comissão do Espaço Parceiro levou para o evento microempresários parceiros que puderam divulgar seus produtos.

No segundo dia de evento, 9 de maio, foram feitas programações específicas por cursos, tais como:

Farmacogenética aplicada ao câncer;

Nutriempreender: Como criar oportunidades no mercado da Nutrição?;

Gastroempreender: Como criar oportunidades no mercado da Gastronomia? Simpósio: Teorias Psicanalíticas;

Colóquio Sobre Projetos Integradores na Psicologia;

Plantão Psicológico;

Projeto Liga Jovem/Sebrae;

COP 30 e as Oportunidades de Negócios no cenário regional/Sebrae;

Direito Digital no contexto da COP 30: oportunidades de atuação;

A importância da PNL como poder decisão e o empreendedorismo consciente na vida de um futuro advogado;

Oficina de monitoramento e avaliação física para crianças em escolares.

Para fechar a programação, o dia 10 de maio foi marcado por comunicações orais e apresentação de banners dos acadêmicos da ESMAC e público externo a instituição.

Encontro reuniu estudantes, professores, profissionais e comunidade do município de Ananindeua (Divulgação/Esmac)

Parcerias

A Semana Acadêmica Integrada ESMAC contou com o apoio e parceria de diversos parceiros, como o Sebrae, a Empresa Bourbon Distribuidora, a Empresa Égua da Colab, a Papelaria Print Point, a Empresa HM Mimos e Papelaria, a Empresa Passaporte Geek, a Empresa Body Teen Academia, a Neuropsicopedagoga Renata França, a Empresa Empório do Marceneiro e a Empresa Bel Informática.

A participação dos parceiros reforça a importância do apoio mútuo no enfrentamento dos desafios do empreendedorismo na região Norte. Além disso, ressalta o compromisso da ESMAC com o crescimento coletivo e a busca por soluções inovadoras, fortalecendo o ecossistema empreendedor e impulsionando o desenvolvimento regional.

A programação da SAI 2024 da ESMAC foi construída a partir de discussões acadêmicas realizadas na Semana de Planejamento 2024, vislumbrando a urgente necessidade de fazer acontecer o futuro profissional dos estudantes da instituição, para assim iniciar sua participação no disputado mercado de trabalho de forma mais completa e preparada.

Confira imagens da Semana Acadêmica Integrada da Esmac:

Semana Acadêmica Esmac