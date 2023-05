Escolas de Marabá promovem momentos de amor e confraternização no Dia D da Família

A família tem um papel essencial na construção do caráter e da personalidade das crianças. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação de Marabá realizou, no último sábado (13), o "Dia D da Família e da Paz nas Escolas". A ação, realizada em todas as escolas da rede municipal, teve como objetivo promover a comunhão e reflexão entre pais, alunos, professores e toda a coordenação das unidades de ensino.

Um exemplo disso foi o trabalho realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Mendonça Vergolino, na Marabá Pioneira, que contou com uma programação bastante diversificada. Logo na entrada da unidade escolar, os participantes foram recebidos com músicas MPB, ao som de voz e violão.

A unidade de ensino também promoveu musicais no auditório da escola e contou com a participação do coral dos alunos da instituição. Além disso, houve exposição de trabalhos feitos pelas crianças, assim como uma palestra com a juíza Dra. Renata Guerreiro Milhomem, trazendo um debate sobre os cuidados e proteção com as crianças. Por fim, um lanche preparado pela equipe da própria escola foi servido aos participantes.

“Para nós representa muito, porque a escola já vem potencializando essas ações com as famílias há 25 anos com o projeto ‘A família vai à escola’. Que bom que a rede municipal instituiu e oficializou esse dia que é o Dia D. Para nós que temos uma comunidade presente, a gente sempre está fazendo evento e as famílias participando”, ressalta a diretora da escola, Nilva Américo.

A agricultora Gislaine Souza, avó do aluno João Guilherme, do 3º ano, elogiou a iniciativa. “É uma benção, um aprendizado para nossas crianças, da onde vem o conhecimento delas, onde elas vão interagindo e logo mais ter uma função como os outros têm, ser um professor, algo assim. Através desse evento a gente vem acompanhando tudo que elas vêm fazendo aqui de uma forma muito maravilhosa”, enaltece.

Caminhada pela Paz

Durante caminhada, os alunos pediram pelo fim da violência nas escolas (Reprodução)

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Judith Gomes Leitão, também na Marabá Pioneira, realizou uma caminhada pela paz, onde os alunos, pais e professores levaram cartazes com frases sobre paz nas escolas, contra a violência e disseminação de falsas notícias, as chamadas fake News.

“Temos discutido esse tema porque a violência está permeando a nossa sociedade de forma geral e a escola não fica isolada desse contexto, nós fazemos parte desse universo. A gente luta em prol de manter um trabalho sempre contra a violência. Temos feito um trabalho com conscientização a respeito da internet, as fake news, o ódio, de estar compartilhando o que não deve. Temos feito esse trabalho pela paz e contra a violência. É muito importante envolver a comunidade escolar nessa luta”, pontua o professor de educação física, Orizon Mardem.

A diretora da escola, Ana Alice Teles, ressaltou o objetivo da ação. “Queremos trazer essa reflexão acerca da importância de todos os agentes da sociedade se mobilizaram em busca dessa paz. Acreditamos que se nós unirmos forças, escola, família e sociedade, nós conseguiremos mudar esse histórico, esse cenário, porque a escola tem um papel importante. É um dos formadores de opiniões”, destaca.

Educação Infantil

O Núcleo de Educação Infantil Jurandy do Rosário Varela, localizada na Folha 25, Nova Marabá, também proporcionou momentos especiais para as famílias. As crianças, com idade entre 2 e 5 anos, fizeram apresentações em homenagem ao Dia das Mães, comemorado no último domingo (14). Além disso, a escola realizou outras dinâmicas envolvendo a temática.

Para a diretora Laudelina Ribeiro o sucesso da atividade e do envolvimento das famílias é motivo de orgulho e comemoração. “É de uma grande satisfação recebê-los para o Dia D, pois é um momento em que a escola se abre para as famílias. O que está dentro da sala, vem para fora, porque geralmente a gente coloca o que a criança desenvolve, em cada final de semestre e esse Dia D é muito importante para isso, para expor, colocar as atividades para os pais verem. A família toda interage com a escola. Isso é maravilhoso”, completa.

Os alunos da educação infantil também contaram com diversas atividades especiais e homenagearam as mães (Reprodução)

A supervisora de logística Juliane Alves, mãe do aluno Felipe Alves, de 2 anos, reforça a importância da participação da família. “Quando a gente vê nossos pequenos apresentando, a gente sente uma alegria e sabe que o nosso papel é fundamental. A escola e a família junto com certeza é base da construção de seres humanos melhores”, enfatiza.

Cuidados com a saúde

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca de Oliveira Lima organizou várias atividades com as famílias voltadas para o cuidado com a saúde. Entre elas, palestras sobre saúde da mulher, vacinação e aferição de pressão, em parceria com a Secretaria de Saúde. Além disso, os alunos participaram de apresentações musicais. A programação também contou com sorteios de brindes, atividades com as mães e ao final, a instituição serviu um delicioso lanche para as famílias.

“É um dia muito importante para nós porque tem pais que a gente só conhece no dia da matrícula e hoje eles mandam um representante, se não pode vir a mãe, vem o pai, vem a avó. É um dia que a escola abre as portas para a família. É o dia de ser presente para os filhos, vir para a escola, é um dia muito especial para nós”, encerra Esly Bonfim, diretora da instituição de ensino.