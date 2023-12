Equilíbrio saudável entre a vida pessoal e a carreira: dicas para uma rotina mais produtiva e feliz

Cada vez mais parte da sociedade precisa se desdobrar entre o trabalho e os assuntos pessoais. A pressão por resultados e a necessidade de manter uma boa performance profissional, muitas vezes, acabam interferindo na qualidade de vida. Porém, é importante destacar que saber separar esses momentos pode ser a chave para uma rotina mais tranquila e organizada.

Para ajudar nessa tarefa, separamos dicas para organizar e dividir bem o profissional do pessoal. Em primeiro lugar, é fundamental estabelecer horários e prazos para cumprir as atividades do trabalho, com foco e dedicação total. Em seguida, separar um tempo para cuidar da saúde física e mental, seja com atividades físicas, meditação ou simplesmente um momento de descanso.

Saber separar compromissos dos momentos pessoais pode ser a chave para uma rotina mais tranquila e organizada (Foto: Freepik.com)

Outra dica importante é aprender a delegar tarefas e não tentar fazer tudo sozinho. Além disso, é necessário ter uma boa comunicação com a equipe de trabalho e com a família, para que todos entendam a importância de equilibrar esses dois momentos da vida.

O assunto foi abordado de forma direta durante o episódio 2, da segunda temporada do podcast "Entre Nós", do Grupo O Liberal. A apresentadora Dayane Baía entrevistou a médica cirurgiã plástica Alessandra Barros, sobre a importância de encontrar um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, bem como sobre o mundo da estética paraense. A entrevista aborda a importância da organização e do cuidado pessoal e alerta sobre a armadilha da busca pela estética em relação ao ego, além de falar sobre família e autocuidado.

Dra Alessandra Barros pontua a importância de se ter um olhar atento e voltado para valorização, principalmente quando se leva em questão o trabalho realizado com a aparência. “Eu acredito muito em valores pessoais, e essa busca pela estética te leva para algumas armadilhas. A questão do ego, do orgulho e da vaidade precisam ser controlados”, opina.

Episódio 2 do Podcast ‘Entre Nós’ aborda dicas para cultivar uma vida equilibrada em vários aspectos (O Liberal / André Oliveira)

Não deixe de conferir o ‘Entre Nós’ e descobrir novos caminhos para uma vida mais plena e feliz. O podcast está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.